Özel hastanelerin acilleri ücretli mi? Özel hastanelerin acillerinde ücret alınıyor mu?

Acil durumlar söz konusu olduğunda hasta ve yakınları, hastanın tedavi edilebilmesi için hangi hastaneden hizmet alacağını, ücretini ve maddi yükü olayın paniği ve heyecanı esnasında düşünmeyebilirler. Öyle ki, böyle acil bir durumlarda hasta ve yakınlarından hangi hastaneye gitmeleri gerektiğini, özel hastaneye mi devlet hastanesine mi gidecekleri konularında düşünmelerini beklemek oldukça hatalı olur. Bu noktada özel hastanelerde acil servise başvuran hastalardan ücret alınıp alınmayacağı kişilerin kafasını karıştıran bir durum olmakla beraber özel hastanelerin acillerinde ücret alınıyor mu sorusuna yanıt aranır.

Özel hastanelerin acilinde para alınıyor mu?

Düzenlenen sağlık yönetmeliklerine göre, bazı durumlarda acil servislere başvuran hastalardan herhangi bir ücret talep edilmesi yasal değildir. Bu yönetmelik bütün vatandaşların acil sağlık müdahalelerine ücretsiz ve eşit bir biçimde erişebilmesi için düzenlenmiştir. Bu durum acil müdahale gerektiren durumun giderilmesi esnasında hasta ve hasta yakınlarının mali bir yükümlülük altına girmemesini sağlar.

Özel hastanelerdeki uygulamalar bazen kafa karışıklığı yaşanmasına neden olabilir. Özel hastanelerin acil bölümlerindeki temel kural acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar için ücret alınmaması yönündedir. Dolayısıyla herhangi bir özel hastanenin acil bölümüne giden kişiler, acilen tıbbi müdahale gerektiren, acil statüsünde bulunan durumlar için yasal olarak herhangi bir ücret ödemek zorunda değildir.

Acil servislerde kırmızı ya da sarı alan hastalarından hiçbir koşulda ücret talep edilmezken, yeşil alan hastalarından ise belirli bir ücret alınabilmektedir.

Kanuna göre ücret talep edilmemesi gerekirken ücret talep edilmesi ve kişilerden para alınması halinde sağlık hizmeti karşılığında hasta veya hasta yakınına verilen ücret makbuzu saklanarak itiraz işlemi gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda 184 aranarak SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) ile irtibat kurulup durum anlatılabilir ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir.