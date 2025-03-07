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Özel hastaneye faaliyet durdurma kararı! Bazı branşlarda doktor yok olanın da çalışma belgesi eksik...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.03.2025 13:12
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Bakırköy'deki özel bir hastane, yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilince 6 ay süreyle faaliyetlerine ara verdi. Anestezi doktoru ve teknikerinin eksik olduğu, yabancı uyruklu doktorun ise çalışma belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, hastanenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Özel hastaneye faaliyet durdurma kararı! Bazı branşlarda doktor yok olanın da çalışma belgesi eksik...

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki özel bir hastane Valilik kararıyla kapatıldı. Hastanenin faaliyetleri 1 Mart itibarıyla 6 aylığına geçici olarak durduruldu.

Bazı branşlarda doktor yok, olanların da çalışma belgesi bulunmuyor

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BİRİ VARSA ÖTEKİ YOK!

NTV’nin haberine göre, rutin denetimde hastanede anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin olmadığı ortaya çıktı.

Hastanede yabancı uyruklu bir anestezi doktoru olduğu ancak bu kişinin Türkiye'de çalışma belgesi bulunmadığı tespit edildi.

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6 AY SÜRE VERİLDİ, RUHSAT İPTALİ GÜNDEMDE

6 ay içerisinde tüm eksiklikler giderilirse yeniden değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Eksikliklerin giderilmediği takdirde ruhsat iptalinin gündeme geleceği belirtildi.

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Doktor Bakırköy hastane özel hastane
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