CHP'de adaylık düğümü çözülüyor! Özel'in açıklamalarından sonra gözler Mansur Yavaş'a dönmüştü! Birlik ve beraberlik mesajında dikkat çeken 'parlamenter demokrasi' mesajı

CHP'de adaylık çıkmazından sonra birçok değerlendirme gündeme gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü grup toplantısında tam mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

"TAM MUTABAKAT SAĞLANDI"

Özel yaptığı açıklamada, "O görüşmede partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı, çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağlandı. Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmama konusundaki talep ve öneriyi konuştuk, fikir birliğine vardık. Sayın Yavaş ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi. "Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların vereceği karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız" dedi. Sürecin ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullanmıştı.

YAVAŞ'TAN BİRLİK VE BERABERLİK AÇIKLAMASI

Özel'in açıklamalarının ardından gözler Mansur Yavaş'a dönerken, Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadelere yer vererek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

DİKKAT ÇEKEN 'PARLAMENTER DEMOKRASİ' MESAJI

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.

Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz."