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Özel'in 'Erken seçim' çağrılarına iktidardan yanıt! "Vakti gelince..."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP lideri Özgür Özel'in 'Erken seçim' çağrılarına yanıt verdi. Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakti gelince TBMM, seçimi yenileme kararı alıp, sandığı milletin huzuruna getirecektir." ifadelerinde bulundu.

Özel'in 'Erken seçim' çağrılarına iktidardan yanıt! "Vakti gelince..."
Doğukan Akbayır

Ana muhalefetin bir süredir bulunduğu erken seçim çağrılarına iktidar cephesinden yanıt geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Özgür Özel'in çağrılarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Özel in Erken seçim çağrılarına iktidardan yanıt! "Vakti gelince..." 1

"ERDOĞAN, DÜNYANIN EN TECRÜBELİ LİDERİDİR"

Bozdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tarihin kaydettiği dünyanın gördüğü en yiğit, en kudretli,iradesi en güçlü ve en cesur liderlerinden biridir Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tarih de aziz milletimiz de bunun şahididir.

Ayrıca, yarım asrı aşan siyasi ve çeyrek asra yaklaşan iktidar tecrübesiyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli liderlerinden biridir.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye ve Ak Parti; ülkemize, demokrasimize ve milli iradeye dönük nice saldırıyı püskürtmüş ve nice oyunu bozmuştur. Böylesine güçlü, kudretli ve cesur bir lider tehditten korkar mı? Elbette, hayır. Böylesine güçlü ve cesur bir lideri tehdit etmeye cür’et eden, sadece kendisini gülünç konuma düşürür.

ABD, kimi AB ülkeleri ve soykırımcı İsrail dahil nice ülke, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızı iktidardan indirmek için gizli açık nice uğraş verdiler; ama sonuç nafile. Allah’a sonsuz şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız hâlâ dimdik ayakta ve ülkemizi yönetmeye devam ediyor; ama onu iktidardan indirmek isteyenler ise kaybetmiş olmanın hüznü ile bulmaca çözerek üzüntülerini unutmaya çalışıyorlar.

Özel in Erken seçim çağrılarına iktidardan yanıt! "Vakti gelince..." 2

"'SANDIĞI KALDIRACAK' DEMEK BÜYÜK BİR İFTİRADIR"

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan, geldiği her göreve; serbest, genel, rekabetçi, demokratik ve hür seçimlerde sandığa yansımış milli iradeyle seçilmiştir.

Bugüne kadar;

3 Cumhurbaşkanı,
7 milletvekili,
5 yerel yönetim,
3 halk oylaması,

olmak üzere toplamda 18 seçimde sandığı milletin önüne koyan ve her seçimde de sandıktan çıkan millet iradesine uyan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, “sandığı kaldıracak” demek tartışmasız büyük bir iftiradır. Yapılmış seçim sonuçları, müfterileri tartışmasız tekzip ediyor.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan’ı, bugüne kadar 3 Cumhurbaşkanı ve 7 milletvekili seçiminde yenemeyenlerin, 4. Cumhurbaşkanı ve 8. milletvekili seçiminde yenebilmeleri de ham hayaldir.

"VAKTİ GELİNCE..."

Vakti gelince TBMM, seçimi yenileme kararı alıp, sandığı milletin huzuruna getirecektir. Bugün “sandığı getirin” çağrısı yapan Sayın Özel, inşallah o vakit; “Seçim yenilenirse Sayın Erdoğan, bir daha Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Aday olursa da Cumhurbaşkanı seçimini kaybedebiliriz. O yüzden Sayın Erdoğan’ın adaylığını engellemek için TBMM’nin seçimi yenileme kararına “hayır” demeliyiz.” demez. Bugün, sandığı getir, diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz."

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Özgür Özel CHP erken seçim ak parti
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