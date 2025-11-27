Özel'in 'İmralı teklifi' iddialarına AK Parti'den yanıt geldi: "Yalan desem bir türlü, uydurma desem başka türlü"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme getirdiği iddia ile gündem olmuştu. Özel, konuşmasında AK Parti'den etkili bir ismin kendilerini de İmralı'ya davet ettiğini söylemişti.

ÖZEL'DEN AK PARTİ İDDİASI: "SİZ DE GELİN ADAYA"

Özel konuyla ilgili açıklamasında "Kararımızı vermeden önce AKP’de etkili bir isim bize 'Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, 'O iş yapıldı' denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, 'CHP'den biri gitti' deriz. İlla gelin' dedi. Ben de 'Gitmek mi bu o zaman?' dedim. O da 'Bu iş böyle olacak' dedi" şeklinde konuşmuştu.

AK PARTİ'DEN ÖZEL'İN İDDİALARINI YANIT

Özel'in iddiasına AKP Grup Başkanı Abdullah Güler yanıt verdi. Güler açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



"Arkadaşlar biz ciddi bir süreç yönetiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi ve bölgenin de aynı zamanda terörden arındırılması, terörün, silahın, şiddetin son bulması. Sayın Özgür Özel maalesef çok ciddiye alınacak cümleler kurmuyor.

"YALAN DESEM BİR TÜRLÜ, UYDURMA DESEM BAŞKA TÜRLÜ"

Yani yalan desem bir türlü, uydurma desem başka türlü. Aklı başka yerlerde maalesef. Biz çok ciddi bir süreç yönetiyoruz arkadaşlar. Bu sürecin devamında malum bir komisyon kuruldu. Sayın Özgür Özel'in merak ettiği husus sadece helikopterle gitti, korseyle gitti, sabah gitti, akşam gitti. Bunu mu merak ediyormuş? Komisyonumuz seçimlerini yaptı. Aslında dinleme noktasında çok seçime gerek var mıydı bilmiyorum, takdir komisyonumuzdur.

"BİLGİLER ALINDI VE BU KOMİSYONDA DA PAYLAŞILACAK"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz adına üç arkadaşımız, aslında 5 kişi gidebilirdi diğerleri üye vermediler. 3 milletvekili arkadaşımız 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısını yapan, daha sonra kongrenin toplanmasını ve devamındaki kararları veren İmralı'daki hükümlüyle, bundan sonraki sürece dair komisyonumuzun da bilgili, bilgisi dahilinde sorular soruldu, bilgiler alındı ve bu komisyonda da paylaşılacak.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ DAHA CİDDİ BİR DAVRANIŞA DAVET EDİYORUM"

Ben Sayın Özgür Özel'i daha ciddi bir davranışa davet ediyorum. Biz çelik çomak oynamıyoruz arkadaşlar. Ülkemizin çok ciddi bir meselesini yürütüyoruz. Herkes sorumluluk sahibi olsun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanı sabah gittiler, akşam gittiler, helikopterle mi gittiler, korseyle mi gittiler diye onu merak ediyor öyle mi? Kosterle gidiyorlar. O mudur önemli olan? Daha önemli bir şeyler yok mu?

"İŞİ MAGAZİNLEŞTİRMESİNLER ARKADAŞLAR"

Yalan arkadaşlar. Bu sürecin kimler tarafından yürütüldüğünü bütün kamuoyu biliyor. Partimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yetkilendirilen arkadaşımız belli. Biri benim, AK Parti Grup Başkanı. Efkan Bey, Genel Başkan Vekilimiz. Yine parti sözcümüz Ömer Çelik Bey ve Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanımefendi. Kimmiş bu yetkili? Açıkça söylesin. Ve işi magazinleştirmesinler arkadaşlar.

Bakın çok ciddi bir iş yapıyoruz. Türkiye'nin 50 yıllık geçmişinde büyük acılar yaşatmış terör meselesini çözmeye ve bir daha bu toplum içerisinde silahın ve şiddetin konuşulmayacağı bir gelecek tasavvuru yapıyoruz biz burada. Ve herkes samimiyetle, ciddiyetle, büyük bir özenle buraya katkı sağlasın. Komik komik, uydurma ifadelerle lütfen bu işi basitleştirmesinler"