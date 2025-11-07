Özel poliklinikte skandal olay: Muhasebecinin sünnet ettiği 6 aylık bebeğin kalbi durdu!

Afyonkarahisar’da Yeşilyol Caddesi üzerinde faaliyet yürüten bir özel poliklinikte yapılan sünnet felaketle sonuçlandı. İddiaya göre, poliklinikte muhasebeci olarak görev yapan İ.Ö. sünnet sırasında küçük bebeğin kalbi yüksek dozda verilen narkoz nedeniyle durdu.

O anlarda aile büyük panik yaşarken, polikliniğe ambulans çağrıldı. İddiaya göre; poliklinik sahibi olay yerine gelen sağlık çalışanlarına “çocuk epilepsi krizi geçiriyor” dedi. Hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılan bebeğin kalbi yapılan müdahalenin ardından tekrar çalıştırıldı.

“OĞLUMDAN İNLEME SESLERİ GELDİ”

Bebeğin babası İhsan Diyar, yaşadıkları felaketi şu sözlerle anlattı:

“Çocuğumu 28 Ekim’de akşam saatlerinde sünnet için Polikliniğine götürdük. Poliklinikte muhasebeci olarak görev yapan İ.Ö. tarafından sünnet yapılırken çocuğumun kalbi durdu. Bu kişinin belgesi falan var mı bilmiyorum. Eşimin çığlıkları üzerine ben de sünnet yapılan odaya girdim. Çocuğumun gözleri kaymış, solunumu yoktu. Çocuk titriyordu. Her şey bir dakika içinde oldu. Sünnet eden İ.Ö.’ye ne olduğunu sordum, ‘bir şey yok, korkma’ dedi. Hemen polikliniğin sahibi Hasan Ç., geldi, çocuğun bel bölgesinden adrenalin yaptı. Oğlumu yan çevirip sırtına vurdu. Bu müdahaleden sonra oğlumdan inleme sesleri geldi.

O esnada ambulans geldi. Polikliniğin sahibi Hasan Ç., ambulans şoförüne, “epilepsi krizi geçiriyor” dediğini duydum. Biz o esnada hiçbir şey anlamadık. Çocuk ambulanstaki müdahale ile hareket etmeye başladı. Burada ambulans içinde 15-20 dakika müdahale yapıldı. Bu müdahale esnasında Hasan Ç.’de ambulansın içindeydi. AFSÜ Hastanesine gittik. Orada müdahalede bulundular ve oğlum kendine geldi.”

“EPİLEPSİ OLMADIĞI RAPORLA ORTAYA ÇIKTI”

“Müdahalede bulunan doktor kan tahlilleri yaptırdı ve çıkan sonuçlarda bana “CK” değerinin yüksek olduğu ve ben neden kaynaklı olabileceğini sorduğumda yüksek dozda narkoz olduğunu söyledi” diyen Baba Diyar, “MR çekilmek için alt kata indik, yanımızda hemşireler ve doktor vardı. Oğlum tam MR işlemine girecekken solunumun birden düşeceğini söyledi ve oradan hemen yoğun bakıma aldılar. Oğlumun beyninde kalıcı hasar olabileceğini söylediler.

Bu yüzden İstanbul’da Acıbadem Hastanesi’nde Prof. Dr. Uğur Işık’a gittik. Tahlil yapıldı. Orda da epilepsi olmadığı raporla ortaya konuldu. Hem Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(AFSÜ) hem de İstanbul’da Acıbadem Hastanesi bu konuda bize rapor verdi” diye konuştu.

“BAŞKA AİLELER YANMASIN, SONUNA KADAR GİDECEĞİM”

Söz konusu poliklinik hakkında şikayetçi olduklarını kaydeden İhsan Diyar, “AFSÜ’den bir hoca var, Allah ondan razı olsun, ‘Bu epilepsi değil’ diyerek, suç duyurusunda bulunarak olayın adli boyuta taşınmasını sağladı. Delikanlı biriymiş. Bu suç duyurusundan sonra bizi ifadeye çağırdılar. Gittik olayı anlattık şikayetçi olduk. Başka ailelerde sorun yaşamasın diyerek sonuna kadar mücadele edeceğim. Çok şükür şu anda benim evladımın sağlığı yerinde” ifadelerini kullandı.