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Özel sporcuların en özel günü

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 13-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, unutulmaz anlara sahne oldu.Down sendromlu sporcuların cirit atma branşında mücadele ettiği yarışmada, Kayserili milli sporcu Nisanaz Öztürk, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Özel sporcuların en özel günü
Çiğdem Sevinç

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 13-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, unutulmaz anlara sahne oldu.

Down sendromlu sporcuların cirit atma branşında mücadele ettiği yarışmada, Kayserili milli sporcu Nisanaz Öztürk, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Ancak şampiyonluk kadar duygusal bir an da madalya töreninde yaşandı. Nisanaz Öztürk, ödülünü yine kendisi gibi özel sporcu olan Nevşehirli Ramazan Öztürk’ün elinden alırken, büyük bir sürprizle karşılaştı. Ramazan Öztürk, törende Nisanaz Öztürk’e evlenme teklif etti.

Tribünlerde ve törende bulunanlar, alkışlar ve gözyaşları eşliğinde bu özel anlara tanıklık etti. Hem başarı hem de duygusallığın bir arada yaşandığı madalya töreni, izleyenlerin hafızalarında uzun süre silinmeyecek bir yer edindi. Evlilik teklifine ‘Evet’ yanıtı veren Nisanaz Öztürk ile Ramazan Öztürk daha sonra birlikte objektiflere mutluluk pozu verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
spor
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