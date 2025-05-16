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Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan canlı yayında yanıtladı! Vatandaşlık tanımı ve Lozan...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hükümetin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinmen noktayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı canlı yayında DEM Partili Bakırhan, özerklik ve federal yönetim isteyip istemedikleriyle ilgili çok net ifadeler kullanırken; "DEM Parti Anayasada vatandaşlık tanımının değişmesini talep ediyor mu?" sorusuna da yanıt verdi. Bakırhan, "Lozan" tartışmalarına da değindi.

Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan canlı yayında yanıtladı! Vatandaşlık tanımı ve Lozan...
Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye sürecinde bir engel daha aşıldı ve terör örgütü PKK kendisini feshederek silah bıraktığını duyurdu. Örgütün silah bırakmasıyla birlikte Türkiye'de yeni bir aşamaya geçilirken şimdi de 'Anayasa değişikliği' iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Yaşanan sürece ve gelinen noktaya dair, tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, özerklik istenip istenmediğiyle ilgili çok net ifadeler kullandı.

Bakırhan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

PKK'NIN 47 YIL SONRA SİLAH BIRAKMASI

"Dönem değişti, Ortadoğu’da iktidarlar değişiyor, yeni ittifaklar ortaya çıkıyor. Lübnan’da kimi bölgesel güçler gücünü kaybetti. Artık çatışmaların, savaşların dönemi değil. Orta Doğu’daki o mezhepçi yönetimler birer birer tasfiye oluyor. Ülkemizde de Orta Doğu değişirken, Berlin Duvarı nasıl Tamil’i Srilanka’yı etkiliyorsa, Orta Doğu’daki gelişmelerin bizi etkilememesinden bahsedemeyiz. Dönem değişiyor, demokratikleşme, farklılıkları kabul etme, birlikte yaşama en büyük güvenlik budur. Türkiye’nin en büyük güvenliği kullanmış olduğu silahlar ve askeri gücü değil, içeride sağlamış olduğu toplumsal barıştır. Çatışmanın son bulduğu bir ülke bölgenin de en büyük gücü olur.

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DEM PARTİ ANAYASADA VATANDAŞLIK TANIMININ DEĞİŞMESİNİ TALEP EDİYOR MU?

Türkiye’de yaşayan 85 milyonun tamamı Türk değildir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Çanakkale’de hepimizin dedelerinin kanı var. Bu ülkenin her taşında hepimizin dedelerinin alın teri var. Bu coğrafya hepimizindi ve yüzyıllardır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla herkesin tek kimliğe, tek kimliğe sıkıştırılması temel sorunlardan bir tanesidir. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama tabi ki iyi olur.

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SİLAH BIRAKILMASI SÜRECİ SONRASI PKK TÜRKİYE’YE KARŞI MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEK İDDİALARI DOĞRU MU?

Kesinlikle böyle bir durum yok. Böyle bir algı oluşturuluyorsa da Türkiye halkları buna inanmasınlar. Sahici, gerçekçi, Türkiye coğrafyasına demokrasi talep eden insanlardan bahsediyoruz. Kongre kararlarını hep beraber okuduk. Orada gerçekten Türkiye’nin üniter yapısıyla, Türkiye’de beraber yaşamak dışında tek bir şey ima eden bir nokta veya soru işareti söz konusu mu?

LOZAN TARTIŞMALARI

Ortak vatan çağrısı yapılıyor. Ortak vatan çağrısını yapanlar mevcut sınırları kabul ediyorlar. Lozan ile çizilen sınırlara ortak vatan diyen birisi Lozan’ın neresini tartışıyor, Türkiye’nin neresini bölüyor?

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"SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ UZATMAMAK GEREKİYOR"

Silah bırakma sürecini uzatmamak gerekiyor. Sürecin uzaması kimi provokasyonların, sabotajların, olumsuz bakanların farklı bir şekilde sürece dahil olmalarını getirebilir. Bu süreci uzatmadan bir noktaya vardırmak gerekiyor.

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“ÖZERKLİK İSTESEYDİK, AÇIKÇA İSTERDİK”

(Özerklik tartışmalarına) Bu işin muhatapları olan bizlere neden sormuyorlar? Özerklik isteseydik açıkça isterdik. Korktuğumuz veya sakladığımız için değil yerel demokrasi olsun diyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Lozan Antlaşması DEM Parti Tuncer Bakırhan
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