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Özgecan Aslan’ın katilini öldüren mahkumdan şaşırtan ifade: 'Biz bu cinayeti birlikte planladık'

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 09:58
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Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldürdüğü iddiası ile ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edilen ve cezası onanan Gültekin Alan, "Biz bu cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.'dir. Silahı cezaevine getirttiren Ahmet Tekin B.'dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.'dir" dedi.

Özgecan Aslan’ın katilini öldüren mahkumdan şaşırtan ifade: 'Biz bu cinayeti birlikte planladık'

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüste vahşice öldürülen öğrenci Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'in cezaevinde öldürülmesiyle ilgili davada önemli gelişmeler yaşandı. Cezaevinde tüp tabancayla vurularak öldürülen Ahmet Suphi Altındöken'in katili olarak yargılanan mahkum Gültekin Alan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

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Ancak Alan'ın verdiği ifade ve ardından gelişen yargılama süreci kamuoyunun dikkatini çekti. Alan, mahkemede verdiği ifadede cinayeti tek başına işlemediğini öne sürerek, "Bu cinayeti dört kişi birlikte planladık. Ahmet Tekin B., Ferat Y. ve Adem Ç. ile beraber karar verdik" dedi. Alan, cezaevine sokulan silahın masrafını Ferat Y.'nin karşladığını, silahı ise Ahmet Tekin B.'nin temin ettiğini iddia etti.

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DİĞER SANIKLAR BERAAT ETTİ

Dava sürecinde Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Gültekin Alan'ı ağırlaştırılmış müebbet ve ek cezalarla birlikte toplamda 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkûm etti. Diğer sanıklar hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat karanı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Alan'ın dilekçesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Alan'a verilen cezayı onarken, beraat eden sanıklar hakkındaki kararlarda eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozma kararı verdi. Dava yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

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"DÖRT KİŞİ BİRLİKTE PLANLADIK"

Mahkemede tekrar ifade veren Gültekin Alan, "Benim kararım onandı, niçin bana bunları soruyorsunuz? Ama madem beraat kararları bozuldu, anlatayım. Bu cinayeti dört kişi birlikte planladık. Silahı getiren Ahmet Tekin B., masrafını karşlayan Ferat Y.” diyerek isim verdi. Ancak mahkeme bu ifadeleri inandırıcı bulmadı ve "her türlü şüpheden uzak kesin delil elde edilemediği" gerekçesiyle yargılanan sanıkların yeniden beraatine hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Gültekin Alan'ın bozma öncesi ifadeleriyle sonradan verdiği ifadeler arasındaki çelişkiler, diğer sanıkların istikrarlı inkârları ve teknik delil yetersizliği göz önüne alındı.

(İHA

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