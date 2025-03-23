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  4. Özgür Çelik “Direnişin meydanı Saraçhane’dir” diyerek seslendi

Özgür Çelik “Direnişin meydanı Saraçhane’dir” diyerek seslendi

23.03.2025 20:02
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet etti. Çelik, "Emniyet güçlerini soğukkanlı olmaya, gençlerimizi ise Saraçhane Meydanı’na milyonların sesine ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Özgür Çelik “Direnişin meydanı Saraçhane’dir” diyerek seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına; "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Tutuklama kararına tepkiler devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye çağrı yaptı.

Çağrısında Emniyet güçlerine de seslenen Çelik, "Emniyet güçlerini soğukkanlı olmaya, gençlerimizi ise Saraçhane Meydanı’na milyonların sesine ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

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"BUGÜNÜN TAKSİM’I DE GEZİ’Sİ DE SARAÇHANE’DİR"

Çelik'in mesajı şu şekilde:

"Direnişin meydanı Saraçhane’dir!

4 gündür direnişimizi büyüterek 100 binlerden milyonlara sel olup Saraçhaneye akıyoruz!

Her geçen gün milletimiz ile birlikte demokratik direnişimizi daha da büyütüyoruz!

Saraçhane Meydanı’nın ötesinde, Bozdoğan Kemeri’nde sıkılan gazlar, polislere atılan havai fişekler ve cisimler her gün büyüyen ve tamamen halka ait direnişimize zarar vermektedir.

Taksim işçinin, emekçinin hafıza mekanıdır. Halk Partisi iktidarında mutlaka halka açılacak ve tarihsel anlamıyla buluşacaktır.

Ancak bugünün Taksim’i de Gezi’si de Saraçhane’dir.
Mücadele meydanı burasıdır.

Saraçhane meydanında buluşan milyonların ortak iradesi Ekrem Başkanımızın bizlere emanetidir. Haklı ve meşru eylemmize gölgelemek için yer arayan kötü niyetli kişilere asla müsade edilmemelidir.

Disiplinli olacağız.

Kararlı olacağız.

Duyarlı olacağız.

Emniyet güçlerini soğukkanlı olmaya, gençlerimizi ise Saraçhane Meydanı’na milyonların sesine ortak olmaya davet ediyorum."

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“MÜCADELENİZE SAĞLIK! BUGÜN TARİH YAZIYORSUNUZ”

Çelik ön seçimde görev yapan CHP’lilere de seslenerek ‘mücadelenize sağlık’ mesajı verdi. Çelik ön seçimle ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadelerini kullandı:

“Kıymetli yol arkadaşlarım, Çok değerli Sandık Görevlilerimiz,

Bugün tarih yazıyorsunuz. Ülkemizi ele geçirmeye çalışanlara karşı verdiğimiz aydınlık mücadelemizin en güçlü dönemecini tutuyorsunuz.

Yoğunluk ve izdihamdan kaynaklı hayatınızın en zor ve en tarihi sandık görevini yaptığınızı biliyorum. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum.

Ekrem Başkanımızı alacak, hep birlikte demokrasi kahramanlarımız olan sizlerle toplanacağız.

Mücadelenize sağlık!”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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CHP haberler Özgür Çelik
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