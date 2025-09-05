Özgür Çelik duyurdu! İşte olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı

Özgür Çelik, Olağanüstü kongre için toplanan imza sayısını açıkladı. Çelik açıklamasında "632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı." dedi.

Özgür Çelik resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü kongre için başlattığımız imza sürecinde 48 saat içinde doğal delegelerimizle birlikte oy kullanma yeterliliğine sahip 632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı. İstanbul İl örgütü olarak imza toplama sürecimize devam ediyoruz."