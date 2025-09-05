HABER

Özgür Çelik duyurdu! İşte olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı

CHP'nin iptal edilen İstanbul İl Kongresi'nin ardından olağanüstü kongre için imza kampanyası başlatılmıştı. Özgür Çelik "632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı." dedi.

Recep Demircan

Özgür Çelik, Olağanüstü kongre için toplanan imza sayısını açıkladı. Çelik açıklamasında "632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı." dedi.

Özgür Çelik resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü kongre için başlattığımız imza sürecinde 48 saat içinde doğal delegelerimizle birlikte oy kullanma yeterliliğine sahip 632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı. İstanbul İl örgütü olarak imza toplama sürecimize devam ediyoruz."

İstanbul CHP Özgür Çelik ekrem imamoğlu operasyonu
