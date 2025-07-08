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Özgür Çelik, ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Özgür Çelik, ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına geldi.

Özgür Çelik, ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ne geldi 1

ÖZGÜR ÇELİK VE AVUKATLARI EMNİYET BİNASINDA

Çelik'e destek vermek isteyen partililer, emniyet müdürlüğü önünde toplanarak sloganlar attı. Çevik kuvvet ekipleri, bina girişinde önlem aldı. Emniyet müdürlüğü binasına sadece Özgür Çelik ve avukatlarının girmesine izin verildi.

Özgür Çelik, ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ne geldi 2

PARTİLİLERE SESLENDİ

Binaya girmeden önce partililere seslenen Özgür Çelik, "Çok teşekkürler. Biz bir ifade verip geleceğiz. Sağ olun" dedikten sonra ifade vermek üzere binaya girdi.

(DHA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
CHP emniyet Özgür Çelik
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