HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özgür Çelik’ten Ataşehir seçimleri sonrası ağır iddialar: “Meclis üyelerine para ve makam teklif edildi”

Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekilliğini CHP’li Murat Güneş’in kazanmasının ardından konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sürecinde meclis üyelerine baskı yapıldığını öne sürdü. Çelik, bazı üyelere para ve makam teklif edildiğini, bazı meclis üyelerinin ise tehdit edildiğini iddia etti.

Tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ardından yapılan başkanvekilliği seçiminde, üçüncü turda 22 oy alan CHP adayı Murat Güneş seçimi kazandı. AK Parti’nin adayı Serdar Orhan ise 14 oyda kaldı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK’TEN BASKI İDDİASI

Seçim sonrası açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sürece dair dikkat çeken iddialar ortaya attı. Çelik, başkanvekili seçimlerinin yapıldığı birçok noktada CHP’li meclis üyelerine yönelik baskı kurulduğunu savundu.

“Meclis üyelerimize makam teklif edildi, para teklif edildi. Tehdit edildiler” diyen Çelik, Ataşehir’de bu durumun daha da ileri boyuta taşındığını ileri sürdü.

Çelik, meclis üyelerinin hedef alındığını belirterek, “Tehdit mesajları gönderildi, bulundukları yerlere gidilerek sözlü tehditler savruldu” ifadelerini kullandı.

RÜŞVET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edilen Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir’de ayarı düşük 53 altınla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandıKırşehir’de ayarı düşük 53 altınla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
Polisten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandıPolisten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
CHP Özgür Çelik
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.