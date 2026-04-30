Özgür Çelik’ten Ataşehir seçimleri sonrası ağır iddialar: “Meclis üyelerine para ve makam teklif edildi”

Tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ardından yapılan başkanvekilliği seçiminde, üçüncü turda 22 oy alan CHP adayı Murat Güneş seçimi kazandı. AK Parti’nin adayı Serdar Orhan ise 14 oyda kaldı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK’TEN BASKI İDDİASI

Seçim sonrası açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sürece dair dikkat çeken iddialar ortaya attı. Çelik, başkanvekili seçimlerinin yapıldığı birçok noktada CHP’li meclis üyelerine yönelik baskı kurulduğunu savundu.

“Meclis üyelerimize makam teklif edildi, para teklif edildi. Tehdit edildiler” diyen Çelik, Ataşehir’de bu durumun daha da ileri boyuta taşındığını ileri sürdü.

Çelik, meclis üyelerinin hedef alındığını belirterek, “Tehdit mesajları gönderildi, bulundukları yerlere gidilerek sözlü tehditler savruldu” ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekilliğini CHP’li Murat Güneş’in kazanmasının ardından konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sürecinde meclis üyelerine baskı yapıldığını öne sürdü. Çelik, bazı üyelere para ve makam teklif edildiğini iddia etti. pic.twitter.com/KY49USxKpA — Mynet (@mynet) April 30, 2026

RÜŞVET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edilen Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklanmıştı.