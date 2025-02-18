Özgür Özel'den gündeme bomba gibi düşen sözler: "Türkiye'nin sıradaki cumhurbaşkanına darbe yapılmaya çalışılıyor"

CHP ön seçim takvimini başlattı. Mansur Yavaş'ın yarışta yer almama kararı üzerine Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimi kazanarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün İmamoğlu'nun aday adaylığı için ilk imza da verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel üstü kapalı biçimde verdiği mesajlarla dikkat çekti.
"‘KARŞILARINDA DURAMAM’ DEYİP BİR DARBEYE KALKIŞIYOR"
Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel'in çarpıcı mesajları şöyle:
- CHP’de herkes gerektiği yerde görev üstlenmeye, gerektiği yerde fedakarlık yapmaya ama bu baskı, zulüm iktidarını değiştirmeye ant içtiler. ‘Karşılarında duramam’ deyip bir darbeye kalkışıyor.
"15 TEMMUZ’DA DARBEYE NASIL KARŞI DURDUYSAM BUGÜN DE MİLLETİN SEÇTİĞİNE SAHİP ÇIKARIM"
- Bu darbe bugün yapılırsa bu iktidara, karşısında ben dururum. 15 Temmuz’da darbeye nasıl karşı durduysam bugün de milletin seçtiğine sahip çıkarım. Ama sayın Erdoğan, geçen sefer, 5 ay önce darbeyi haber verenler sana anlatsın, o günler ve bu günler birbirine nasıl benziyor.
"TÜRKİYE’NİN BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANINI DARBE YOLUYLA EKARTE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
- Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, dahil olduğunuz darbe ittifakını görmüyor değiliz. O darbe ittifakı bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız.
"ÖN SEÇİM YAPMAYALIM DİYE PARTİMİZİN YÖNETİMİNE GÖZ DİKTİLER"
- Biz bu darbeye teslim olmayız. Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Biz biriz ve beraberiz, bu partiyi, muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum.
İMAMOĞLU İÇİN İLK İMZA VERİLDİ
Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen CHP'li milletvekilleri bugün imza vermek için harekete geçti. İlk imzayı veren isim Elvan Işık Gezmiş oldu.
CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
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