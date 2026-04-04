Özgür Özel, ABD iddiasına meydan okudu: “İspatlanırsa burada daha durmam!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar’da düzenlediği “İl Belediye Başkanları” toplantısında yaptığı konuşmada, belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, bazı belediye başkanlarının tutuklu bulunduğunu belirterek, "31 Mart 2024’te sandıkta alamadıkları seçimi savcıyla alırlar. Eyvallah ama bu millet bunu unutmaz. Nasıl ilk girdiğimiz yerel seçimlerde parti birinci parti olmuşsa, Atatürk’ün partisi, kurulduğu gün gibi yine Türkiye’nin birinci partisi ve iktidar partisi olacak. Tüm CHP'li belediye başkanlarımızla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ne baskılar yıldırabilir bizi ne de durdurabilirler. Siz iktidar yürüyüşümüzün onurlu, gururlu haklılarısınız" ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN İRADESİNE MÜDAHALE”

Özel, konuşmasında yapılan işlemlerin millet iradesine yönelik olduğunu savunarak, “Yapılan iş, tamamen milletin iradesini sakatlamaya, hatta engellemeye yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Operasyonlara ilişkin görüntülerle ilgili de değerlendirmede bulunan Özel, sürece yönelik parti içinde inceleme yapıldığını belirtti.

BİR TIRNAK MAKASIM VARSA...

Kendisinin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Amerika’da 3 milyon dolarlık daire aldığı yönündeki iddiaları "ahlaksızca bir iftira" olarak nitelendiren Özel, şöyle devam etti:

"Amerika'da değil daire, bir tırnak makasım varsa, değil Amerika'da, dünyanın herhangi bir yerinde, Türkiye dışında bir tırnak makasım, bir centim varsa ispatlamayan namerttir. Kızımın hesabındaki 500 sterline kadar yazmışımdır.

Bu kadarcık mal beyanında bir metrekare fazla toprak, bir kuruş fazla para varsa Özgür Özel daha burada durmaz. Ama bunu ispatlayamayan o sabahın köründe iftira atana da yan tarafındaki irili ufaklı paçavralara da söylüyorum: Aynı geçmiş sefer olduğu gibi hepsine dava açacağım. Bütün bu davaları kazanacağım.

Bu davaların parasıyla garip gurabaya Afyon sucuğu dağıtacağım. Alnınızı karışlayacağım. Hodri meydan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'nın nerede durduğunu, ne yaptığını bilin. Çünkü kendisi, kendisine emanet edilenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu olduğunu bilir. O koltuğa yakışmayacak, bırakın böyle koca koca işleri, zerre kadar lekenin hesabını veremeyecek olan namussuzdur, şerefsizdir" dedi.

“ÇİFTE STANDART” ELEŞTİRİSİ

Belediyelere yönelik soruşturmalarda çifte standart uygulandığını öne süren Özel, farklı partilere mensup belediyelere yönelik işlemlerin aynı şekilde yürütülmediğini ifade etti.

CHP’nin seçimlerde elde ettiği başarıya dikkat çeken Özel, partilerinin birinci parti konumunu sürdüreceğini ifade etti.

Özel, “Ne baskılar yıldırabilir bizi ne de durdurabilirler” diyerek iktidar hedeflerini yineledi.

Konuşmasında seçim sürecine de değinen Özel, önümüzdeki seçimlerde partilerinin başarı elde edeceğini dile getirdi.

Özel, CHP’li belediye başkanlarının çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı.