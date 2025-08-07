Özgür Özel açıklamıştı! Avukat Mehmet Yıldırım Antalya'da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Yıldırım Antalya'da gözaltına alındı.

İSTANBUL'A GETİRİLECEK

Başsavcılık, avukat Mehmet Yıldırım hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalandı. Mehmet Yıldırım'ın işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL TUZLA'DAKİ MİTİNGDE AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Tuzla'ya yaptığı mitingde tarihi bir çağrı yapacağını kaydederek, mesleklerini kötüye kullanan bazı görevlilerin "İBB davası borsası" oluşturduğunu öne sürdü.

Özel, bu konuyla ilgili ellerinde olan kanıtları HSK'ye sunacaklarını ifade etmişti. Özel "Bir avukatın adı Mehmet Yıldırım, avukatın şirketleri gezip, 'Sana da şu gelebilir, bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım' dediğini, bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, dekont elde, bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada" demişti.