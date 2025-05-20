Özgür Özel açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu mu turpun büyüğü? Terbiyesizliğin büyüğü bu!"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin ziyaretinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'in konuşmasında, bu sabah İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyona ilişkin tepkisi dikkat çekti.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

MECLİSTEKİ YÖNETİM TARTIŞMASI

Meclis Başkanvekilimize görev vermeyeceklerini söylemişler. Bugün yine Bekir Bozdağ’ı görevlendirmişler. ‘Siz Gülizar hanıma yönettirmezseniz biz de Bekir Bozdağ’a yönettirmeyiz’ dedi arkadaşlar. O yüzden Numan bey kendisi yönetecek. Doğru bir karar vermesini bekliyoruz.

DEM PARTİ’NİN ZİYARETİ

DEM Parti’nin ziyareti sürece yönelik fikir alışverişi ve bizim görüşlerimizi sordukları bir ziyaretti. Onların yapacakları açıklamaya kadar benim bir şey söylemem doğru değil.

BAHÇELİ’NİN ‘KOMİSYON’ ÖNERİSİ: FİKRİN SAHİBİ VE SAVUNUCUSU BİZİZ

CHP’nin pozisyonunu tarif etmem gerekirse biz CHP olarak biz komisyon fikrinin sahibisiyiz, savunucusuyuz. Bugün CHP’nin yıllardır söylediği, Mecliste bir komisyon kurulması fikrine Devlet beyin dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli. Ancak hiçbir siyasi liderin komisyonla ilgili hususlar dayatması doğru değil. Numan beyin kendi pozisyonu, görevi gereği liderleri bir toplantıya çağırması, partilerin görüşlerini alması, görüşler doğrultusunda bir uzlaşmaya varılması, komisyon oluşunca da çalışma usul ve esaslarını kendisinin belirlemesi lazım.

“MECLİSE BÖYLE BİR DAYATMA OLMAZ”

Devlet beyin söylediği rakamlara MHP’nin fikri olarak saygı duyuyorum ama Meclise böyle bir dayatma olmaz.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN 'FESİH' BİLDİRİSİ

PKK'nın silah bırakmasının ardından bir şeyler olacağı belli.

İBB'YE ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYONDA JANDARMANIN KULLANILMASI

Operasyonun jandarma eliyle yapılmasının nasıl yorumlamalı gerektiğini sorduk. Polisi mi kullanacak, jandarmayı mı kullanacak, savcılık karar veriyor. Savcılık böyle bir karar vermiş. Olur olmaz açıklamalar yapan savcılığın esas bu konuda açıklama yapması lazım.

"YAPTIĞINIZ İŞ HUKUKU, DEVLETİ AYAKLAR ALTINA ALMAK"

Üçüncü dalga operasyonun yine algı yaratmaya yönelik, tamamen "Duydum, ettim" falan filanın altını doldurmaya çalışıp çalışamadıkları... Yeni itirafçılara ihtiyaçları var. Savcılıktan 2 sayfa bir bilgi yollandı muhabirlere, gazetecilere. Resmi bilgi değil. İçinde dedikodu var; o onun sevgilisiymiş, bu bunun bilmem nesiymiş... Bu kadar ayağa düşürmeyin. Varsa antetli kağıda yazabileceğin bir şey, yaz! Yaptığınız iş hukuku, devleti ayaklar altına almak, devlet ciddiyetini ortadan kaldırmak.

Neymiş, gözaltına alınanlardan birinin geçmişte bir yine gözaltına alınanlardan bir başkasıyla gönül ilişkisi varmış... Bu mu turpun büyüğü? Terbiyesizliğin büyüğü bu! Ne demek antetsiz kağıda dedikodu bası bülteni? Bu bir iftira ama basına yolluyorsun, bu mu mücadele?