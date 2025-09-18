HABER

Özgür Özel, AK Partili o belediye başkanını işaret etti! İsim verip "50 kere müebbet alması lazım" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dünkü Bahçelievler mitinginde gündem yaratacak bir çıkış yaptı. Zeydan Karalar'ın tutukluluk sürecine yönelik açıklamada bulunan Özel, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı hedef aldı. 843 milyonluk ihale iddiasında bulunan Özel, "Eğer Zeydan Karalar ya da Utku Caner Çaykara ya da Hakan Bahçetepe bunların ifadesiyle hapiste yatıyorsa Bahçelievler belediye başkanının 50 kere müebbet alması lazım" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yapılan operasyon ve tutuklamalar sonrası başlatığı mitinglere devam ediyor. Özel'in dünkü adresi ise Bahçelievler oldu.

Kendisini dinleyen kalabalığa seslenen Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma sürecine değindi.

"NORMAL ÖDEMELER YAPILMIŞ, GÜNÜ GELİNCE BİTMİŞ BİR DAHA İŞ VERİLMEMİŞ"

Zeydan Karalar'ın 12 yıl önce Seyhan Belediyesi'ni AK Parti'den aldığını belirten Özel, "Aldığı sırada bir ihale varmış, normal ödemeler yapılmış, günü gelince bitmiş bir daha da iş verilmemiş. Kendine sorarsan 'ortak değiliz' diyor. Savcı 'onlar ortak ben biliyorum' diyor. Güya Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı 12 yıl önce Zeydan Karalar'dan ödeme almış onun için Zeydan Karalar içeride yatıyor" dedi.

843 MİLYONLUK İHALE İDDİASI: "HAKAN EFENDİYE DÖNÜP DE SORAN YOK, YAZIKLAR OLSUN BÖYLE İKİ YÜZLÜLÜĞE"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden Özel, "Ama Bahçelievler'in belediye başkanı daha geçen sene iki parça halinde önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yapmış toplam 843 milyonluk ihale vermiş. Hakan efendiye dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle iki yüzlülüğe" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANININ 50 KERE MÜEBBET ALMASI LAZIM"

Özel daha sonra ise şu ifadeleri kullandı:

"Buradan açık söylüyorum. Eğer Zeydan Karalar ya da Avcılar Belediye Başkanım gencecik kardeşim Utku Caner Çaykara ya da Gaziosmanpaşa'da biricik gencecik kardeşim Hakan Bahçetepe bunların ifadesiyle hapiste yatıyorsa Bahçelievler belediye başkanının 50 kere müebbet alması lazım.

Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Özgür Özel CHP Bahçelievler Belediyesi
