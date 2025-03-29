HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Özel alınan kararı duyurdu! "Bu daha başlangıç" diyerek açıkladı: "Bundan sonra..."

Özgür Özel alınan kararı duyurdu! "Bu daha başlangıç" diyerek açıkladı: "Bundan sonra..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2025 18:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen miting sonrası alınan yeni bir kararı duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özel, "Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız." dedi.

Özgür Özel alınan kararı duyurdu! "Bu daha başlangıç" diyerek açıkladı: "Bundan sonra..."

Ekrem İmamoğlu'nnun tutuklanması sonrasında bugün İstanbul Maltepe'de miting düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingde yaptığı açıklamada "Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor" demişti.

Ekran görüntüsü 2025-03-29 175611

ALINAN KARARI DUYURDU

Miting sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Özel, "Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız." dedi.

thumbs_b_c_aaef8cf8e40a11ffa6ad7d82fcdb6c30

Özel paylaşımına şunları ifade etti:

"Bugün 2,2 milyon yurttaşımız sel olup Maltepe meydanından taştı. Bayram arefesinde, adalet için, iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız.

Bu millet susmayacak: Adayımı bırak, sandığı getir!"

İlginizi Çekebilir

Yeni boykot listesi! CHP adeta savaş açtı, Özel tek tek duyurdu

Yeni boykot listesi! CHP adeta savaş açtı, Özel tek tek duyurdu

 Özgür Özel'in 'MASAK raporları' iddialarına Bakan Şimşek'ten yanıt! "Savcılık dışında kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz"

Özgür Özel'in 'MASAK raporları' iddialarına Bakan Şimşek'ten yanıt! "Savcılık dışında kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz"

 Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? CHP lideri Özel açıkladı

Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? CHP lideri Özel açıkladı

 Yüz binler Maltepe'ye akın etti! İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı

Yüz binler Maltepe'ye akın etti! İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı

 Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? CHP lideri Özel açıkladı

Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? CHP lideri Özel açıkladı
29 Mart 2025
29 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kırıkkale'de bayram trafiği denetimiKırıkkale'de bayram trafiği denetimi
Rize’de anız yangını ormana sıçradı! Kısa sürede söndürüldüRize’de anız yangını ormana sıçradı! Kısa sürede söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni boykot listesi! CHP adeta savaş açtı, Özel tek tek duyurdu

Yeni boykot listesi! CHP adeta savaş açtı, Özel tek tek duyurdu

MHP'li isimden dikkat çeken çıkış! "Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir"

MHP'li isimden dikkat çeken çıkış! "Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir"

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi kehaneti! "Kaybedecekler..."

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi kehaneti! "Kaybedecekler..."

Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? CHP lideri Özel açıkladı

Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? CHP lideri Özel açıkladı

Ver parayı, al temiz raporunu!

Ver parayı, al temiz raporunu!

Mahmut Tanal akımı devam ediyor! Defalarca tekrarladı

Mahmut Tanal akımı devam ediyor! Defalarca tekrarladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.