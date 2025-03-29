Özgür Özel alınan kararı duyurdu! "Bu daha başlangıç" diyerek açıkladı: "Bundan sonra..."

Ekrem İmamoğlu'nnun tutuklanması sonrasında bugün İstanbul Maltepe'de miting düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingde yaptığı açıklamada "Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor" demişti.

ALINAN KARARI DUYURDU

Miting sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Özel, "Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız." dedi.

Özel paylaşımına şunları ifade etti:

"Bugün 2,2 milyon yurttaşımız sel olup Maltepe meydanından taştı. Bayram arefesinde, adalet için, iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız.

Bu millet susmayacak: Adayımı bırak, sandığı getir!"

Bugün 2,2 milyon yurttaşımız sel olup Maltepe meydanından taştı. Bayram arefesinde, adalet için, iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde… pic.twitter.com/BLChESJZlN — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 29, 2025