CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel'in Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı sözler de dikkat çekti.

Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetinden Anıtkabir ziyareti

CHP lideri Özgür Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özgür Özel, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisinin 102. kuruluş yıl dönümünde her kademeden yöneticilerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerleri ışığında millet iradesini, adaleti ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin bugünkü temsilcileri olarak, 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız. 'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır, her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir' sözünüzden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz.

Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir'in merdivenlerinde partililerle fotoğraf çektiren Özel, ardından, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

