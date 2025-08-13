HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Özgür Özel bugün ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, dün akşam söylediği sözlerle gündemi belirledi. AK Parti’yi kastederek “Onlara yarın 12’de kuruluş yıl dönümü hediyesi vereceğim” diyen Özel’in 'sürprizinin' ne olduğu merak ediliyor.

Özgür Özel bugün ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!
Doğukan Akbayır

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarının İBB soruşturmasıyla ilgili olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye, Özgür Özel’in ne söyleyeceğini tartışırken Cem Küçük’ten yeni bir paylaşım geldi.

KÜÇÜK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Bendeki bilgi. CHP lideri Özgür Özel’in 12:00’de açıklayacağı şeyin, 4 kere itirafçı olan, yalancı dedikleri Kapki'nin, içinde bazı avukatları zikrettiği Özgür Özel'e yazmış olduğu imzalı mektubuymuş."

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'daki mitingde konuşan CHP lideri Özel, hakkında açılan soruşturmaya değindi ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adalet bakanı! Ben konuşma yaparken kızmışım 'lan' demişim diye bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı, yarın ilan ediyorum. Yarın 12'yi bekle. Tayyip bey, hani turbun büyüğü heybede diyorsun ya heybede tutmayacağım. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde en güzel hediyeyi vereceğiz.

Bütün basın mensuplarını çağırıyorum. Bizden belediye başkanı çalıyorsunuz ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz ne olacak! Bugün beni tehdit edenler, yarın göreceğiz ak tarafı da kara tarafı da. Hodri meydan."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildiMersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi
İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isimİşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Anahtar Kelimeler:
cem küçük ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Özgür Özel bugün ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!

Özgür Özel bugün ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!

Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.