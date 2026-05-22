Özgür Özel: "Bundan sonra gerekirse hayatı durduracağız, sorumlusu bu darbeyi yapanlardır"

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na devredildi. CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen ve ardından Genel Merkez önünde toplanan partililere seslenen Özgür Özel, "Bundan sonra gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama asla teslim olmayacağız. Bundan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbeyi yapanlardır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. 2023 yılında yapılan kurultayın iptal edilmesiyle CHP Genel Başkanlığı görevi Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. Mahkemenin kararına ilk itirazı Yargıtay üzerinden yaptıklarını belirten Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde toplanan partililere seslendi.

ÖZGÜR ÖZEL PARTİLİLERE SESLENDİ: "GEREKİRSE HAYATI DURDURACAĞIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklandığı süreçte başlatılan boykot çağrısına benzer ifadeler kullanan Özel, tüketimden gelen gücü kullanarak gerekirse hayatı durdurucaklarını ifade etti.

"TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"

Özel, konuşmasında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bundan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim bu darbecilerdir.

Bundan sonra gerekirse hayatı durduracağız.

"SORUMLUSU BU DARBEYİ YAPANLARDIR"

Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama asla teslim olmayacağız.

Bundan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbeyi yapanlardır."

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
