Özgür Özel: "Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor"

CHP lideri Özel, Bolu'daki kampın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor" dedi. Özel, 'Meclis protestosu' hakkında da açıklama yaptı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Belediyelerin gelirlerini kesiyorlar haksız hukuksuz soruşturmalarla bizlere saldırıyorlar. Tüm belediyelere eşit davranması gereken iktidar CHP'li belediyelere üvey evlat muamalesi yapıyor. milletin seçtiği belediye başkanlarının mazbatasını iptal ediyorlar.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA TEHDİTLER GELİYOR"

Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor. İspat yok ama iftira var. Önce iftira attırıyolar sonra adamın dededen kalma şirketine el koyuyolar. Gel bakalım sen dediğim ifadeyi imzala şirketi vereyim koltuğuna otur. Akılalmaz işlerler, iftira at malını mülkünü vereyim. İkinci ifadeye çağrıyolar yolda diyorlar ki "sana haberimiz var senin hanımı da gözaltına aldık", "At buraya bir imzayı hanımına al gir koluna akşam yemeğinizi yiyin beraber.

MECLİS PROTESTOSU HAKKINDA

Meclis'e gitmedik, kimyası bozuldu! Terörist dediklerine çay ısmarladı, CHP'nin yaptığı ağırına gitti. Bu kadar şey yapıyorsun ağrına gitmiyor da Meclis'teki boş sandalye mi ağrına gidiyor? Benim de Ekrem İmamoğlu'nun boş sandalyesi ağırıma gidiyor, Emrah Şahan'ın boş sandalyesi ağırıma gidiyor Ahmet Özer'in boş sandalyesi ağırıma gidiyor."