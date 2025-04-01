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Özgür Özel çağrı yapmıştı! AK Parti'den ilk tepki, Ömer Çelik: "Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.04.2025 20:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı yapmıştı. Bu açıklamaya AK Parti'den ilk tepki Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir" dedi.

Özgür Özel çağrı yapmıştı! AK Parti'den ilk tepki, Ömer Çelik: "Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada yarını işaret ederek vatandaşlara tüketimi durdurma çağrısı yapmıştı. Özel'in bu açıklamasında AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır" dedi.

Çelik açıklamasında şunları ifade etti:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir.

Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” olarak kayda geçmiştir.

"CHP'Yİ YOKSUN BİR HALE DÜŞÜRMÜŞTÜR"

Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir.

Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."

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