Özgür Özel canlı yayında eleştirmişti! Tanju Özcan İYİ Parti’ye mi katılıyor? Açıklama geldi

CHP'nin Meclis'te kurulacak olan 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna destek vereceğini açıklamasının ardından parti içinden bazı itirazlar yükselmişti. O itirazlardan biri de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan gelmişti.

Özcan, "CHP’nin komisyonda yer almasını eleştirerek, “AK Parti, DEM, MHP şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN 'TANJU SINIRI AŞTI' TEPKİSİ

CHP lideri Özgür Özel ise, Özcan'ın bu çıkışına 'Tanju kendi sınırlarını aştı' yorumunu yaptı.

Özel'in bu sözlerine karşılık Özcan'dan yeni bir açıklama gelmişti:

"Kendisine bir gün Genel Başkan olacağını ilk söyleyenlerden biri olarak ve bugüne kadar başarılı bulduğum Sayın Genel Başkan'dan, partinin her kademesinde görev yapmış biri olarak 'şer ortakları ile aynı masaya oturmayalım' önerime karşılık 'haddini aştı' sözünü duymak beni hem şaşırttı hem de çok üzdü. Ama hâlâ kararınıza değil, iyi niyetinize güvenmek istiyorum. İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız. Öte yandan, Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın."

'YANLIŞ BİLGİ'

Özel ile Özcan arasında yeni 'süreç' tartışması sürerken, Özcan'ın partisi CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılacağı iddiaları sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Özcan ise bu iddianın paylaşıldığı bir haber sayfasının altına "Yanlış bilgi" açıklamasını yaptı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır