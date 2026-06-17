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Özgür Özel CHP'den ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

CHP'de kurultay tartışması yaşanırken Özgür Özel'in temmuz sonuna kadar kurultay yapılmaması durumunda ayrı bir partiyle seçime gireceği iddiası tartışılıyor. TV100 canlı yayınında Özel'in seçime gireceği iddia edilen partinin belli olduğu öne sürüldü.

Özgür Özel CHP'den ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası
Recep Demircan

CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na en kısa sürede CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmesi yönünde çağrı yapmıştı. Kurultay tartışmaları devam ederken kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı.

Özgür Özel CHP den ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası 1

ÖZGÜR ÖZEL İDDİASI! "İHTİMALİ HAZIR TUTUYOR"

TV100 canlı yayınında Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bir 'felaket senaryosu' yaşanması durumunda Özgür Özel'in ayrılma ihtimalini hazır tuttuğunu öne sürdü. Erkin, Özel'in seçime gireceği partinin ismini de açıkladı.

Özgür Özel CHP den ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası 2

CANLI YAYINDA PARTİNİN İSMİNİ VERDİ

Erkin'in aktardığına göre kaynaklar, 26 Temmuz 2026'da bir kurultay yapılamaması ve partinin seçime girememe ihtimalini "felaket senaryosu" olarak tanımlıyor. Erkin ayrıca CHP'nin "şu anda fiilen ikiye bölünmüş durumda" olduğunu, geri dönülecek bir yolun kalmadığını ve her kesimin buna göre hazırlık yaptığını söyledi. Partinin ise seçime girme yetkisi almış Anadolu Birliği Partisi olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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