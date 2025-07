Özgür Özel, CHP'nin Saraçhane mitinginde konuştu: "Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını yapıyoruz, sayı 20 milyonu geçti"

CHP lideri Özel, Saraçhane'de önemli açıklamalarda bulundu. Özel, " Hedefimiz Erdoğan'ın aldığı oydan fazla imzayla dünya siyaset tarihinin en büyük güvensizlik oyunu vermek" dedi.

Özel'in açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Bugün yine hep birlikte her şeyin başladığı yerdeyiz, hep birlikte birilerinin planına ve kumpas planlarına karşı "Artık Ekrem bitti, CHP bitti" hesaplarına karşı, her şeyin başladığı yerde, Saraçhane'deyiz.

Adaletin ve demokrasinin 100. kara gününde 19 Mart darbesinin 104. Ekrem Başkanımızın tutsaklığının 100. gününde hep birlikte Saraçhanedeyiz. Hoş geldiniz.

Sevgili gençler, değerli emekçiler ve emekliler burada hep birlikteyiz. Gözümün içine bakın gözünüzün içine bakıyorum. Siz 19 Mart'ta da 1 hafta boyunca omuz omuza yan yana birlikte durdunuz. Gecenin karanlığında adaleti haykırdınız. İradenizi savundunuz, seçtiğinizin arkasında durdunuz. Siz faşizme, darbecilere karşı boyun eğmeyenlersiniz. Ben hepinizle gurur duyuyorum!

Bugün Ekrem Başkanımızın tutsaklığının 100. günü. Bir kez daha Saraçhane'de eylemdeyiz. Biz buraya toplanmaya değil, eylem yapmaya, sonuç almaya geliyoruz.

"BİZ BİRBİRİMİZİN YÜZÜNE DEĞİL EMANET EVLATLARINA BAKACAK KADAR KARDEŞİZ"

Bundan tam 100 gün önce Erdoğan televizyonların karşısına çıktı. Sizin 4. eylem gününüzdü dediki; 'Bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, ailelerinin gözünün içine bakamayacaklar' Ey Erdoğan; Bu sözden beri 1 ay değil 3 ay geçti 100 gün geçti biz bugün ailelerle beraberiz, yan yanayız, omuz omuzayız, göz gözeyiz. Kimsenin kimsenin gözünden gözünü kaçıracak hali yok. Biz birbirimizin yüzüne değil emanet evlatlarına bakacak kadar kardeşiz.

7 gün 7 gece Saraçhane'de sonra köprüyü geçip, anadolu'ya geçip Maltepe'de 2.2 milyon kişiyle sonra her Cumartesi 1 ilde 11 ilde. Her Çarşamba her ilçede 10 ilçede bugüne kadar 29 büyük mitingde birlikteydik. Bugün akşam sayı 30 hep birlikte buradayız mücadeleye devam ediyoruz.

Saraçhane meydanına gelen herkes bilir yürekleri bu meydanda atar herkes bilir ki; Bu meydanın ötekisi yoktur, itilen, dışlanan yoktur. Bu meydan bilir ki kurtuluş yok tek başına.

Bizim arkadaşlarımız belki zindandalar ama moralleri yüksek, biz kazanacağız. Onların zindanlara atıyorlar ama saraylarda oturuyorlar. Ama korkuyorlar, kaybedecekler.

19 Mart'ta yaşadığımıza 'bir darbe' demiştik. Tüm darbeler gibi bu darbeninde hedefinin bir kişi, bir mekan ama esas hedefinin milletin iradesi olduğunu söylemiştik.

"KAYA GİBİ ONLARIN ARKASINDA DURUYORUZ"

Her darbenin bir planı olur bu darbenin planı 18 Martta diplomayı iptal etmek. 19 Martta yüzlerce polis ile Ekrem Başkanın evine gitmektir. Bu darbe neyi planladıysa yaptı. Ahmet Özer 244 gündür tutuklu, Beykoz Belediye Başkanı 119 gündür tutuklu. Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Ekrem Başkanla birlikte 100 gündür tutuklu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı

Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 27 gündür tutuklular. Belediye meclislerimiz bu kirli planın bir parçası olarak, darbe girişiminden dolayı cezaevlerinde tutuluyorlar. Ancak tüm baskılara rağmen millet seçtiğinin arkasında duruyor. Bizde kaya gibi onların arkasında duruyoruz.

Bu darbenin başında bir başkan bir cunta başkanı var. Milletin yetki verdiği birisi, Recep Tayyip Erdoğan. Artık Cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır.

"BİRİLERİ DARBE İÇİN DİRENİRKEN SİZLER ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ VE İRADENİZ İÇİN DİRENDİNİZ"

Her darbenin bir görevlendirme listesi vardır. Bu darbeninde İBB'ye kayyım ismi belliydi. CHP'ye kayyım ismi belliydi. Bu millet darbe planlarını yırttı çöpe attı. Bu millet meydanlarda bu darbeye direndi. Birileri darbe için direnirken sizler özgürlüğünüz ve iradeniz için direndiniz. Birileri kayyım beklerken siz Cumhuriyet tarihinin en büyük direnişini ve mücadelesini ortaya koydunuz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.

100 kara günde insanlara, evlatlara,eşlere, annelere, babalara zulmettiler. Bugün darbenin 100 kara gününü konuştuğumuz salondan çıkarken bir anne ve kız kardeş yanıma geldiler ki; Bugüne kadar demeyin söylemeyin demiştik.

Bu adalet cellatları Fatih Keleş'e çoluğun çocuğun var deyip bir hatırlatma yaptılar, Fatih Bey duydu bu kadarını da yapamazlar dedi. 26 yaşındaki oğlu Mustafa bir gün gözaltına alındı. Mahkeme karşısına çıkarıldı. Kiracı biliyor, iş yerindeki herkes şahit.26 yaşında başkasının yanında çalışan Mustafa'yı babasını bezdirmek için rehin tutuyorlar.

"BUGÜN KENDİSİNE YAPILMAYAN ŞEYİ RAKİBİNE VE RAKİBİNİN AİLESİNE YAPIYOR"

Erdoğan Saraçhane'de bu binada başkanlık yaptı. Geçmişte o da terörle, yolsuzlukla ve çete kurmakla suçlandı. Ama bütün muhafazakar demokratların şahitliğiyle hatırlatırım ki, bir gün evinin kapısına, eşinin evladının yanında polis dayanmadı. Bir gün gözaltı yapılmadı. Bir gün tutuklanmadı, tutuksuz yargılandı ceza aldı yine tutuklanmadı. Yargıtaya gitti onaylandı yine kapısına gidilmedi. Telefon açtılar Pınarhisar cezaevi hazır yatmaya gelin dediler. Kapıdan çıktı bu meydana geldi halka hitap etti, davulla zurnayla cezaevine gitti. Bugün kendisine yapılmayan şeyi rakibine ve rakibinin ailesine yapıyor.

"SEN ONUN BİR VESİKALIK RESMİNE YENİLECEKSİN"

Ekrem İmamoğlu'nun resmini belediyeden, ismini bilboardlardan sesini metro istasyonlarından kaldırmaya çalışıyorlar. Erdoğan Belediye Başkanlığını kaybettiğinde ona yapılmayan muamele belediye başkanlığı devam ederken yapılıyor. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; Korkunun ecele faydası yok. Sen onun bir vesikalık resmine yenileceksin. Sen gideceksin Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak.

Buradan açıkça meydan okuyoruz; Bin yerde operasyon yapsan, bin yerde bin kere direneceğiz.

Yapılan bu adaletsizlikler ekonomiye zarar veriyor. Tarımda çiftçinin borcuna faizi bile kaldırmayan bu faiz yükünün 20 katını Ekrem Başkan'a darbe için kullanıyorlar. Öğrencilere burs vermeyenelr darbeye para buluyorlar. And olsun ki; Bu haramilerin saltanatı bitecek and olsun ki; Emekçiler, öğrenciler kazanacak. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak.

"BİR TEK YOLSUZLAR, HIRSIZLAR, TALİMAT VERENLER KORKSUN"

Döner yine bize oy atar diyormuş. Buradan AK Parti'nin seçmemine, yoksulluğu sömürülerek üye yapılanlara, torununun mülakatı için kaydolanlara, televizyona bakıp iyi olduğunu düşünüp aldananlara diyoruz ki; Bundan sonraki seçim CHP'nin kazanacağı ama kimsenin kaybetmeyeceği seçimdir. AK Parti'ye oy vermiş kimse korkmasın. Bir tek yolsuzlar, hırsızlar, talimat verenler korksun. Onlardan hesap soracağız.

"DOĞALGAZ BİR SONRAKİ AY 2 BİN 500 TL GELECEK"

Biz emekliye, asgari ücrete zam isteriz para yok, memur emeklisine zam isteriz para yok, darbeye gelince para var. Biz bugün bu meydandayken evlerde kullandığımız doğalgaz'a yüzde 25 zam yaptı Erdoğan. Geçen ay 2 bin TL gelen doğalgaz faturası bu ay 2 bin 500 TL gelecek. Bunun tek sebebi var o da bu darbedir. Bu darbecilerdir. Bu darbecilerden hesap soracağız. Bu milleti bu iktidardan derhal kurtaracağız.

Birileri 'Terörsüz Türkiye' diyor. Elbette CHP'de tarihsel bir tutarlılıkla terör bitsin, kimsenin anasının gözünden yaş akmasın, bu ülkenin parası terörü değil emekçiye,esnafa, öğrenciye gitsin diyoruz. Ancak sadece 'Terörsüz Türkiye' demekle olmuyor, terörsüz, çetesiz bir hukuk devleti istiyoruz.

"HEDEFİMİZ ERDOĞAN'IN ALDIĞI OYDAN FAZLA İMZAYLA DÜNYA SİYASET TARİHİNİN EN BÜYÜK GÜVENSİZLİK OYUNU VERMEK"

Bir yandan Türkiye'nin görmediği mitingleri yaparken, diğer yandan dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını yapıyoruz. Sizlerin gayreti ve emeğiyle imza sayımız 20 milyonu geçti. Hedefimiz Erdoğan'ın aldığı oydan fazla imzayla dünya siyaset tarihinin en büyük güvensizlik oyunu vermek.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

19 Mart'ın 104. gününde 23 Mart'ın 100. gününde bugün buradaysak, Türkiye'de 30 dev miting yaptıysak bu binada bir kayyım değilde İstanbul'un seçtiği bir Belediye Başkan Vekili oturuyorsa, CHP'nin başında bir kayyım, bir butlan yoksa, bunların hepsini o 19 Mart günü bugün burada bu gece olacak deyipte çağırdığımızda sabahın erken saatlerinde CHP'liler ve İstanbul'un bütün demokratları. O gün Beyazıt meydanında toplanan İstanbul Üniversiteliler. Bariyerleri yıkıpta omuz omuza geldiniz. Buraya gelip tarihi binanın önünde 'kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' dediniz. Teşekkürler İstanbul Üniversitesi, Teşekkürler Boğaziçi, Teşekkürler Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan'a teşekkürler, İstanbul Teknik Üniversitesi, teşekkürler Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ'lülere Gazi Üniversitelilere. Her birinize teşekkür ediyoruz. Geleceğinize sahip çıktığınız için teşekkürler.