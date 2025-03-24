Özgür Özel, CNN International'a röportaj verdi: "İmamoğlu'nun yükselişi ve popülaritesi çok açık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International yayınına katılarak Bianna Golodryga'nın sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili konuşan Özel, 'Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var.' dedi.

Özel, röportajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var."

"İMAMOĞLU'NUN POPÜLARİTESİ ÇOK AÇIK"

"Erdoğan 22 yıldır iktidarda. 31 Mart'ta ikinci parti durumuna düştü. İmamoğlu'nun yükselişi ve popülaritesi çok açık. Türkiye’de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem. Halkın sadece yüzde 18'i bağımsız yargının olduğunu söylüyor. İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti."

"Ülkemiz için çalışıyor ve ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz. Ülkemizin batı ile entegre olmasını, NATO ile güçlü bir ittifakı destekliyoruz. Ancak tüm yaşananlar bunların önünde bir engel oluşturuyor ve Türkiye'yi yasa dışı bir yola sürüklüyor. 81 ilde 10 milyon insanın ana motivasyonu adalete ve demokrasiye olan inançtır. İnsanlar haklarını savunuyorlar. ABD, AB veya diğer demokratik ülkelerle ilişkilerimiz açık diyalog şeklinde devam etmelidir. İkili ilişkiler önemlidir ve bu her iki tarafın da yararınadır."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır