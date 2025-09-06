HABER

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

CHP mahkeme kararlarının ardından karşı hamlelere hazırlanıyor. 15 Eylül’deki Kurultay Davası hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, CHP'nin 21 Eylül'de yapacağı olağanüstü kurultayı "teknik ve hukuki bir hamle" olarak nitelendirirken, "15'inde bir karar olur, partinin genel başkanlık noktasına kayyım atansa, o kayyım orada 6 gün durur. Partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir” şeklinde konuştu.

CHP lideri Özgür Özel, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kongresi hakkında konuştu.

Özel, bu kurultay kararının delegelerin oylarıyla alındığı belirterek, "İstanbul delegeleri ve doğal delegeler hariç 1000 delegenin tamamına yakını imza verdi ve olağanüstü kurultay kararı alındı. Tartışılan İstanbul delegeleri ve doğal delegeler yok. Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek" diye konuştu.

Özel'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Bu kez delegelerimizin imzalarıyla, Türkiye'deki tüm delegeler, 1,5-2 gün içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek, seçimin yenilenmesini istiyorlar. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarımız ve PM üyesi arkadaşlarımız, yüksek disiplin kurulumuz yok.

Geriye kalan binin üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları genel merkeze ulaştı. Biz de YSK'nın kararı sonrası başvuru yaptık. Geçen seferki siyasi hamleydi, bu teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. YSK'nın ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu.

Ne sonuç doğaracak? İstanbul kongresi sonuca etki etti, onlar yok. Doğal delegeler yok, geri kalan delegeler iradesini yenileyecek.

Hukuki yönden de delegeler imza toplayıp yarıdan fazla sayıya ulaşınca olağanüstü kongre oluyor ya, delegelerimiz o yolla, genel başkanın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar.

15'inde bir karar olur, partinin genel başkanlık noktasına -hiç tahmin etmiyorum ve mahkemenin öyle yürütüldüğü, yetki aşımını falan tahmin etmiyorum ama- kayyım atansa, o kayyım orada 6 gün durur. Partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir bu ve 6 gün sonra da parti seçilmiş genel başkanı yeniden seçer. Teknik, hukuki kararlarla uyumlu bir hamledir."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

