Özgür Özel'den adaylık açıklaması: "Ekrem İmamoğlu'nun aday olamadığı bir noktada dönülüp bakılır en doğru aday kim?"

CHP Genel Merkezi'nde T24'den Gökçer Tahincioğlu ve Ceren Bala Teke'nin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, adaylık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun resmi seçim kararı alınıp adaylık başvurusu zamanı gelene kadar CHP'nin adayı olduğunu belirten Özel şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü adayı değiştirmek artık adayın bile elinde değil. 15,5 milyon kişi gelmiş, oy vermiş. Bu 15,5 milyon kişinin içinde analiz edildiğinde de öyle şeyler çıkıyor ki ömrü boyunca CHP'nin kapısından geçmemiş insanlar gelmişler ve o haksızlığa karşı dayanışma içinde adaya oy vermişler. O kişilerin adayı Ekrem İmamoğlu, son ana kadar Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için hem hukuki hem siyasi bütün şartları ve zeminleri zorlayacağız."

"ADAY OLAMAZSA EN DOĞRU ADAYA BAKILIR"

"Aday olamadığı bir nokta olduğunda o gün dönülüp bakılır kim kazanacak, en doğru aday kim? Kimle kazanılıyor? Başka bir karar vermek gerekirse ve ümit ediyorum gerekmez. O kararı hep beraber, birlik beraberlik halinde veririz. Önemli olan şu; yani bu iktidarı değiştirmek için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız. Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim süreci de buna dairdir. Gözaltına alınıp tutuklandıktan sonraki süreçte buna dair doğrusunun bu olduğuna inandığımız için bu mücadeleyi veriyoruz."