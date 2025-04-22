Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'

Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis önünde yapacağını duyurduğu etkinliğin uygun görülmediğini bildirdi. Valilik açıklama yaptı. Etkinlik nedeniyle trafik akışının olumsuz yönde etkileneceği ve vatandaşların mağdur olacağı belirtildi.

"ANITKABİR'E YÜRÜŞÜMÜZ ENGELLENEMEZ"

Yapılan açıklama sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, yasağa tepki gösterirken "23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez! Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir" ifadelerini kullandı.