Özgür Özel'den Aydın mitinginde Özlem Çerçioğlu'na sert sözlerle tepki göstererek çağrı yaptı: "Hodri meydan Aydın seçimlerini yenileyelim"

CHP lideri Özgür Özel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na sert sözlerle yüklendi. Aydın'da belediye önünde miting yapan Özel, "Hakkında dosyalar hazırladığın belediye başkanına rozet taktın. Bir siyasi yan kesiciyle, bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız. Bu meydandan istifa talebi yükseliyor. Cesaretin varsa hodri meydan. Aydın seçimlerini yenileyelim" dedi. Özel, Çerçioğlu hakkında hazırlatıldığını belirttiği dosyaları gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesine tepki olarak, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda miting düzenledi. Meydanı dolduran kalabalığa seslenen Özel, Çerçioğlu için "Artık Aydın'ın gündeminde ses yoksun" dedi. Özel, "Bunlar, Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı suç duyuruları ve 13 iddianame" diyerek elindeki dosyaları da gösterdi.

"HAKKINDA DOSYA HAZIRLATTIĞIN BELEDİYE BAŞKANINA ROZET TAKTIN"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sen hakkında dosyalar hazırladığın belediye başkanına rozet taktın. 47 yıl ikinci parti olmuş, tenezzül etmemişiz. Partilerinin kuruluş yıl dönümünde büyük bir umutla, partilerinin kuruluş yıl dönümünde güya Cumhuriyet Halk Partisi'ni demoralize edecek, kendilerine moral verecek, güya psikolojik üstünlüğü ele geçirecek bir iş diye bir Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanını partilerine katmaya kalktılar. O günden sonra iktidara iktidara yakın kalemler 'bir umut, psikoloji değişti mi?', kabul ediyor üstünlüğün kimde olduğunu. 'Bu moral AK Parti'yi ayağa kaldırır mı?' biliyor perişan olduğunu. 'Acaba bu olay CHP'nin enerjisini düşürür mü?' diye umdular. O dakika dedim ki Aydın'a gidiyoruz. Millete soracağız. Türkiye'ye Aydın'ı, Aydın'dan göstereceğiz. Aydın yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği adayı seçer. Aydın iradesini Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta her şeyi yapıp Aydın'ı alamayanlar Aydın'ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, milli iradeyi çalmaya, Aydın'ın iradesini hırsızlamaya kalktılar."

"BU MEYDAN İSTİFA TALEBİ YÜKSELİYOR"

"Bu meydandan bir istifa talebi yükseliyor. Duymayanlar duysun. Millet emanetini geri çağırıyor. Bir siyasi yan kesiciyle karşı karşıyayız, bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız. Kocasının şirketi için pazarlık yapana, batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana bir tane lafım var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Hasta haliyle hapiste yapan Mehmet Murat Çalık'tan, evladından koparılıp hapise atılan Oya Tekin'den, Kadriye'lerden, Elif'lerden, Pınar'lardan hiç mi utanmadın? 38 kadın belediye başkanımızdan hiç mi utanmadın? Sen korktuğun için kaçtın ama hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız. 20 yıldır Aydın'ı kazanamadınız, bir daha da kazanamayacaksın. "

"AYDIN SEÇİMLERİNİ YENİLEYELİM"

"Aydın'da yüz binler oyunu, emanetini geri istiyor. Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak hodri meydan Aydın seçimlerini yenileyelim. CHP'nin adayını açıklıyorum. Senin adayın siyasi yan kesici, kapkaççı. Ben adayımı açıklıyorum. CHP'nin adayı bu meydandaki bütün Aydınlılardır. Bizim Aydın'daki mücadelemiz, bir bireysel başarı değildir. "

