Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'ara seçim' resti! "55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"

MHP lideri Bahçeli'nin 'ara seçim' çıkışına yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel rest çekti. Özel, "Ara seçimin tarihini ilan edin, ara seçim yapacağınızı, tüm istifaları kabul edeceğinizi, seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" ifadeleriyle dikkat çekti.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'ara seçim' resti! "55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Mehmet Hazar Gönüllü

Ara seçim gündemi siyasilerin karşılıklı açıklamalarıyla alevleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü çıkışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den jet yanıt geldi.

BAHÇELİ'DEN ARA SEÇİM TEPKİSİ

Bahçeli bugünkü grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada ara seçim tartışmalarıyla ilgili "Ara veya erken seçim diye tutturanlara diyeceğimiz budur; Türkiye’nin istikbaliyle oynatmayız, istikrarı tartışmaya açmayız, ikbal hesaplarına huzurumuzu peşkeş çekmeyiz, milli iradeyi istismar siyasetine kurban etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel den Bahçeli ye ara seçim resti! "55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" 1

ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

Özgür Özel'den bugün Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. CHP grup toplantısında konuşan Özel "Sayın Bahçeli erken seçime karşı olabilir. Söyleyecek sözüm yok. Yapılacak seçimin kayıp olduğunu görmektedir. Ama ara seçime karşı olunmaz. Ara seçime karşı olmak anayasaya karşı olmaktır. Alparslan Türkeş’in kaçınmadığı sandıktan Bahçeli’nin kaçınması doğru değil" dedi.

Özgür Özel den Bahçeli ye ara seçim resti! "55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" 2

"55 MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASINI GETİRMEYEN NAMERTTİR"

Özel konuşmasının devamında 55 milletvekili çıkışıyla dikkat çekti: "Açıkça söylüyorum; ara seçimin tarihini ilan edin, ara seçim yapacağınızı, tüm istifaları kabul edeceğinizi, seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir."

