Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'cunta başkanı' yanıtı! Video paylaşıp kendi sözlerini hatırlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamada 'Cunta' ifadesini kullanması tepkileri de beraberinde getirmişti. Özel'e tepki gösterenlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

"CUNTA DEMEK CHP DEMEKTİR"

Bahçeli yaptığı açıklamada, "Cunta demek CHP demektir" ifadelerini kullandı ve "Şayet CHP Genel Başkanı, cuntacı arıyorsa yüzünde sırıtan ve her milli hadise sonrasında aşınan demokrasi maskesini çıkarıp aynaya bakmalı veya tek parti olmakla nam salmış CHP’nin postallar üzerine inşa edilmiş rehinli tarihini okumalıdır. Bu şahıs kurşun askerliğine özendiği çevrelerle yol yürümekte ısrarlıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sözde tartışmaya yeltenmek, bununla da kalmayıp cuntacılıkla suçlamak bir nevi darbe çığırtkanlığından başka şey değildir" demişti.

"TAM ANLAMIYLA AKIL TUTULMASI"

Bahçeli açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır" ifadesine de yer vermişti.

Sayın Bahçeli bana, “Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır” demiş.



Yanıtını, “henüz sarayla ortak olmayan” Bahçeli’nin kendisi versin:

“Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir.”



Sayın… pic.twitter.com/C6UcUgiC9g — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 8, 2025

ÖZEL, BAHÇELİ'NİN ESKİ KONUŞMASINI PAYLAŞARAK YANIT VERDİ

Bahçeli'nin sert eleştirilerine ise CHP lideri Özel'den videolu yanıt geldi. Bahçeli'nin geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşmayı paylaşımına koyan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli bana, 'Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır' demiş.

Yanıtını, 'henüz sarayla ortak olmayan' Bahçeli’nin kendisi versin: 'Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir'

Sayın Bahçeli: Millete yoldaş olun, darbecilere değil. Cumhurla ittifak olun, cuntacılarla değil"