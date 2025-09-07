HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel’den çok sert sözler: ‘Bu hatadan dönün, son uyarımdır’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde konuştu. İstanbul İl yönetimine yapılan görevlendirme ile ilgili konuşan Özel, “Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır” dedi.

Özgür Özel’den çok sert sözler: ‘Bu hatadan dönün, son uyarımdır’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırarak yerlerine görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır." dedi.

Özel, Yenimahalle'de düzenlenen CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada, bir dayanışma gecesi organize edildiğini belirterek, konserde sahne alan sanatçıların önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığını, partilerinin "İstanbul'daki baba evi" olarak nitelendiren Özel, şunları kaydetti:

"Şu anda evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul il başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz asliye hukuk mahkemelerinden İstanbul il kongremizi iptal ettirip oraya bir kayyum oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun. CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmaktır. CHP'ye saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranların karşısında korkusuzca, 102 yıl önceki 105 yıl önceki azimle, kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız."

Özgür Özel’den çok sert sözler: ‘Bu hatadan dönün, son uyarımdır’ 1

Özel, bütün demokratları ve CHP'lileri İstanbul İl Başkanlığına sahip çıkmaya davet etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırarak yerlerine görevlendirme yapılmasına ilişkin de Özel, "Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz." diye konuştu.

Özel, konuşmasının ardından sanatçılarla ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika| Deprem fırtınası devam ediyor: Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!Son dakika| Deprem fırtınası devam ediyor: Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!
Hisarcık’ta bağ evinde korkutan yangınHisarcık’ta bağ evinde korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağlandı! Manchester United transfere izin verdi

Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağlandı! Manchester United transfere izin verdi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Trump’tan Hamas’a tehdit: 'Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak'

Trump’tan Hamas’a tehdit: 'Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak'

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.