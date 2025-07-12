Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler! "Bir çatı kuracak, vatandaşlık bilinci yerine..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da vatandaşlara hitap etti. Son günlerde yaşananlarla ilgili Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çatı kuracağını iddia ederek "Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin temsilcisi MHP, Arapların temsilcisi kendisi. Çatıda vatandaşlık bilinci değil ümmet bilinci olacak" dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

19 Mart'ta yaşadığımız darbe bir sonraki Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'na yapıldı. Malatya'da düşük oylar aldık ama Malatya'ya kızmadık. 47 yıldır gösterdiğimiz sabrı bize 47 gün göstermediler. İlk kez yenilenler, sonuçları hazmedemeyenler döndüler, partimize ve Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişiminde bulundular.

"EK ZAM SÖZÜ VERDİ TUTMADI"

Polislerimiz var, Tayyip Bey onlara ek zam sözü verdi tutmadı. Emeklerini sömürüyorlar sonra da milletle karşı karşıya getiriyorlar.

Ekonomi iyice dibe vurdu. Gençlerin yüzde 35'i ne okuyor ne de işe gidiyor. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. 19 Mart'ta yaptıkları darbeyle 150 milyar dolar hasar yarattılar. Bu para 6 trilyon TL... Emeklilere verdikleri zammın tam 150 katı, 6 Şubat depremin verdiği zararının 1,5 katı... Bu parayı harcadılar bitirdiler. Bakan Şimşek rezervleri bugün için biriktirdiklerini söylüyor. Bu parayı vatandaş için değil darbe yapmak için biriktiriyorlar. Şimşek'e de yazıklar olsun, AK Parti'ye de yazıklar olsun.

Bıçak kemiğe dayandı. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Bu iktidar vatandaşın yakasından düşmeli. Erken seçimde millet bu dertten kendilerini kurtaracak olanları seçmeli.

"BU ANLAYIŞLA TÜRKİYE'YE DEMOKRASİ GELMEZ"

Tayyip Erdoğan bugün tarihi bir açıklama yapacağını söyledi. Günlerdir yapılan hazırlıkları gösterdiler. Millet bugün dinledi, asgari ücrete zam açıklamadı, emekli ücretlerine zam açıklanmadı, çiftçilere ödeme yapılacağını açıklamadı, erken seçim müjdesini vermedi, döndü dolaştı kendi partisinin propagandasını yaptı. Bundan sonra AK Parti-DEM-MHP ile birlikteyiz, başkasını istemeyiz dedi.

41 yıldır PKK terör örgütü var, 23 yılı AK Parti dönemi. Geldiği seneye kadar 22 şehidimiz var, oradan aldı yaptığı yanlış işlerle sayı 535 şehide çıktı. Sanki buradan da hiç suçu yokmuş gibi biz anlaştık, bundan da fayda göreceğiz diyor. CHP olarak yıllardır teröre karşıyız. Hem terörsüz hem de demokratik Türkiye'nin arkasındayız. Karşımızda demokrasiye savaş açan, belediyelere kayyum atan otokrat bir iktidar var. Bu anlayışla Türkiye'ye demokrasi gelmez.

"ALNINI KARIŞLARIM SENİN"

Dün DEM ile görüştük diye bize terörist diyenler teröristbaşı ile anlaşma yaptılar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; Durduğum yerden geri gitmem. CHP'yi kimseye aşağılatmam alnını karışlarım senin.

ÖZEL'DEN ÇARPICI İDDİA

Çıkmış Kürt-Türk-Arap. Hesap Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin temsilcisi MHP, Arapların temsilcisi kendisi. Bir çatı kuracak. Çatıda vatandaşlık bilinci değil ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak aklı sıra bunun üzerinden yeni ittifakla yürüyecek. Biz şehit gelmemesi için her şeyi yaparız. CHP olarak durmamız gereken yerde dururuz ama Türkiye'ye ümmetçilik mezhepçilik üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız. Biz bu işi Türkiye ittifakı ile nasıl Malatya'da tüm Türkiye'de 31 Martta, Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, liberal demokratlar, Kürt demokratlar el ele omuz omuza gönül gönüle seni yendiysek yine yeneceğiz."