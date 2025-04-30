Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

CHP 3. ilçe buluşmasını İstanbul Başakşehir'de yaptı. CHP lideri Özgür Özel, "İmamoğlu bu akşam tweet atarak Erdoğan'a seslendi. Referandum yapalım dedi. Biz de buradan Erdoğan'a sesleniyoruz. Kendine güveniyorsan sandığı koy." dedi. ,

Özel'in açıklamasından satır başları:

"ARTIK KİMSENİN KALESİ YOK"

"Saraçhane hep birlikte toplanan miting değil eylem yapan milyonlara selam olsun. Bugün bize Başakşehir olmaz dediler, kalablık olmaz, kimse olmaz dediler. Orası AK Parti'nin kalesidir dediler. Bunlar ne Başakşehir'i ne de bizi tanımışlar. Artık Kadıköy de bizim Başakşehir de bizim. And olsun ki söylüyorum artık o eski siyaset yok, artık kimsenin kalesi malesi yok. Başakşehir milletin kalesidir. CHP'nin kaleleri de millete feda olsun, AK Parti'nin kaleleri de fethedilsin, omuz omuza olunsun bunun için çalışıyoruz.

19 Mart'tan beri yapılanlar milli iradeye yapılmış bir darbedir. Bu darbeyi kılıfına uydurmak için bir kumpas dosyası hazırladılar. İlk dalgada işi gizli tanıklara dayandırdılar. Gizli tanıklarıyla birçok iftira ve yalanlarla dolu bir dosya hazırladılar. O yalanlar bir somut delille desteklenmeyince bu sefer döndüler kendi yandaş müteahhitlerinden şikayetçi yaratmaya çalıştılar. Onların da ne somut bir delili ne de gördüm demeleri mümkün değildi. En sonunda çare içeride tuttukları arkadaşlarımızı tehdit etmek gibi bir kötülüğe yeltendiler. Tertemiz arkadaşlarımız karşısında bu kötüler avuçlarını yaladılar.

"DOSYA TEL TEL DÖKÜLDÜ"

Doğan, şahin, kartal adında 3 tane hayvan bulmuşlar. Dosya tel tel döküldü. Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemini, 10 yaşındaki evladı evdeyken alıp getirdiler. Arabanla yurt dışına para mı kaçırdınız diye soruyorlar.

Operasyonlar için Trump'ten icazet aldılar. Milletin sofrasından kalkıp Trump'ın sofrasına oturdular.

Önce bütün televizyonlarında 560 milyar TL yolsuzluk var dediler, İBB'yi 6 yıl yönettik, 6 yıllık bütçe 490 milyar TL zaten bütçenin yüzde 70'i personel maaşı. Bunu söyleyince önce konuşup sonra susuyorlar. Diyorlar ki İBB'den bir şirket 1200 tane telefon aldı, şuraya dağıttı. 1200 değil, 120 değil, 12 değil bir tane ispat edin, ispat edemiyorlar geri adım atıyorlar.

"TAYYİP BEY'İN TOPLANTISINDA VALİZLER ÇIKIYOR"

Kameralarda valiz var, valizlerin içinde para var diyorlar. Valizlerin içinde Kadir Top'tan kalma jammer var, bunu görünce parayı unutuyorlar, jammer konuşuyorlar. Bugün Tayyip Bey'in grup toplantısında valizler çıkıyor, bugüne kadar para var da demedik, niye jammer var da demedik.

İletişim Başkanlığı televizyonda konuşacak AK Partililere ne konuşacaklarıyla ilgili not yazmış. KKTC, Halil Falyalı konusuna cevap vermeyin. 1 Mayıs'ta Taksim'e gitmek isteyenlerin terör bağlantılı marjinal gruplar olduğunu söyleyin. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şudur; AK Parti ahlaki, psikoloji üstünlüğünü kaybetmiştir.

Bizden yalancılar, iftiracılar korksun ama geçmişte buna oy da verseler üyeler de olsalar MHP'li ve AK Partili seçmen korkmasın. Hep beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız.

Murat Kurum 'Kanal İstanbul gibi gündemimiz yok' dedi. Erdoğan ile helikoptere binmişler Ulaştırma Bakanlığı sunum yapıyorlar. Murat Kurum bu video orada, videoda sen de varsın. 'Kanal İstanbul gündemimizde yok' diye yalan atarsın yazıklar olsun sana. Bu kanalın maliyeti 65 milyar dolar. Bu parayla 1,5 milyon sosyal konut yapılabilir, İstanbul depreme dirençli hale gelebilir.

Tayyip Bey, İBB Başkanı olduğunda İstanbul'da 4 gökdelen vardı. Tayyip Bey'in kendi veya atadıklarının döneminde sayı 257'ye çıkmıştır.

"KENDİNE GÜVENİYORSAN SANDIĞI KOY"

İmamoğlu bu akşam tweet atarak Erdoğan'a seslendi. Referandum yapalım dedi. Biz de buradan Erdoğan'a sesleniyoruz. Kendine güveniyorsan sandığı koy.

19 Mart darbesi 52 milyar dolarımızı yuttu. Mehmet Şimşek topladığı paraları bu darbe için topladığını itiraf etti. Bu paranın TL karşılığı 2 trilyon TL. Bunu çiftçilerimize harcasak, faiz borçlarıyla birlikte 1 trilyon yeter. Emeklilerin maaşlarını 20 bin TL yapabilirdik. Bu para bir gecede yakıldı.

"BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARDI"

Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı. Daha kaç CHP'li Cumhurbaşkanlığı yolunda telef olacak dedi. Diyor ki ben İmamoğlu'nu hapishaneye koydum, telef ettim diyor. Bana bak Erdoğan, sen İmamoğlu'nu telef edemezsin, bu millet İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'na getirecek. Sen kimseyi ezemezsin.