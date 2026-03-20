Özgür Özel'den dikkat çeken İran mesajı: "Türkiye için de tehdit olur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını Manisa Hatuniye Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Bir bayram sabahında şüphesiz akla gelmesi, ağza gelmesi gereken ilk söz barıştır, kardeşliktir, huzurdur. Öncelikle Filistin'de, Gazze'de 70 binin üzerinde Müslüman kardeşimiz katledilmişti. Bu katliam İsrail'in yaptığı, İsrail'in başındaki Netanyahu'nun yaptığı bir katliamdır. Maalesef Amerika'nın yol verdiği, sessiz kaldığı, Trump'ın bu soykırımı 'savaş kahramanlığı' olarak söylediği bir sürecin sonundayız. Ve bugünlerde de Gazzeliler'in, Filistinliler'in oradan sürülmesi, oraya oteller, 'casino'lar yapılması, plajlar yapılması ve Trump'ın oradaki hidrokarbon yataklarıyla iştahının kabarmasıyla gündemdedir" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN'İN DURUMU MİLLETİMİZE EMANETTİR'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adına 'barış' denilen, Gazze'yi, Filistin'i işgal etmek için kurulan bir masa vardır. Bu masada Türkiye'nin oturması, hele hele İsrail'le birlikte oturması kabul edilmez bir durumdur. Avrupa'nın, dünyanın Trump'tan bağımsızlaşmış, onun tehditlerine boyun eğmeyen liderleri 'Filistin Filistinliler'indir. Filistinliler'in olmadığı bir yerde olmayız' derken Türkiye'nin Trump'ın Filistin işgal masasında İsrail'le birlikte bulunmasını kabul etmiyoruz. Bu mübarek Ramazan Bayramı'nda ve yapılacak bayram sohbetlerine de Filistin'in bağımsız olmasını, başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir Filistin devletini bütün dünyanın tanımasına ilişkin Birleşmiş Milletler kararı varken; çılgın Trump'ın akıl almaz ihtirasına ve Netanyahu'ya Filistin'i terk etmemek için bunu bütün bayram sohbetlerine emanet ediyoruz. Bu millet gönlünden bunu geçirirse bu millete rağmen devleti yönetenler asla ve asla bunun bir parçası olamazlar. Filistin'in durumu milletimize emanettir."

'TÜRKİYE İÇİN GELECEKTE BİR TEHDİTTİR'

İran'a dair değerlendirmede de bulunan Özel, "Diğer yandan İran, yıllar öncesinde Irak Amerika tarafından işgal edilirken biz nasıl karşı çıktıysak, bugün de İran'da Amerikan bombardımanına ve İsrail'in saldırganlıklarına karşı çıkmalıyız. Bu İran'ın yönetim biçimini benimsediğimiz anlamına gelmez. İran'daki Müslümanlara karşı girişilen bu haksız saldırılar İran'daki rejimin kadınlara yaptıklarını, İran'daki baskılarını meşru görmez. Ama bildiğimiz bir şey vardır. İran'ın geleceğine İranlılar karar verecek. İran'ın demokratik bir cumhuriyete dönüşmesi, toprak bütünlüğünü koruması, birlik, beraberlik içinde olması, huzur içinde olması, istikrar içinde olması tüm temennimizdir. İran'da istikrar bozacak her şey, Türkiye için gelecekte bir tehdittir. Bunun için bir kez daha hem Suriye'ye hem İran'a hem Irak'a bütün coğrafyamıza barış diliyoruz, huzur diliyoruz. Bu coğrafyada Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve tüm etnik grupların ve yine Alevi'si ile ve Sünni'si ile tüm inançların kardeşlik ve barış içinde yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye, Türkiye'de yaşayan herkesin ona vatandaşlık bağıyla sıkı sıkı bağlı olduğu, Atatürk'ten emanet ve Türk milletinin vatanı her birimizin burada kardeşçe yaşayacakları bir ülkedir. Bundan sonraki bayramlara huzur içinde ermeyi temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.



