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Özgür Özel'den en net yeni parti sinyali: ‘CHP seçimlere bile giremeyebilir…’

Özgür Özel, Diyarbakır’da yaptığı konuşmasında olası tüm senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı. "CHP 26 Temmuz'a kadar kurultay yapmazsa seçimlere giremeyebilir" diyen Özel, "Bir yol bulamıyorsak bir yol açarız" sözleriyle yeni parti ihtimaline ilişkin şimdiye kadarki en net mesajını verdi.

Özgür Özel'den en net yeni parti sinyali: ‘CHP seçimlere bile giremeyebilir…’

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevi sona eren CHP Grup Başkanı olarak Diyarbakır’da temaslarına devam eden Özgür Özel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel açıklamasında bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıkları yaptıklarını söyleyerek, "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Özgür Özel, bir otelde gençlerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Burada konuşan Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin temel tutumunun kendilerinin tutumu olduğunu ifade etti. Özel, "O günkü tutum hatalıdır ve biz şu anda o gün dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda 130 arkadaşımızdan 20'sinin ikna edilerek güya referandumsuz geçmesin diye yapılan işin son derece yanlış, ayıp, sorunlu olduğunu görüyoruz, kabul ediyoruz. Bunu bir kez daha buradan, ifade edeyim" dedi.

Özgür Özel den en net yeni parti sinyali: ‘CHP seçimlere bile giremeyebilir…’ 1

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kürt meselesine yaklaşımlarına değinen Özel, "Silah olmasın isteriz. Gözyaşı olmasın isteriz, annenin gözyaşının rengi olmaz. Kürdün de, Türkünde anasının gözünün yaşının dinmesini isteriz. Bunun olması için de biran önce kanun çıkarılacak, silahlar bırakılacak, ne yapılacaksa her iki tarafta da bunların hızlı bir şekilde yapılması lazım. PKK'nın silah bırakması lazım. Atılması gereken kanuni adımların hızla atılması lazım. Şehit ve gazi ailelerine de sizi utandıracak, yüzünüze bakamayacak bir iş yapmayız dedik. Bu konudaki tutumumuzu ilk günden beri koruduk, korumaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"BİR YOL BULAMIYORSAK BİR YOL AÇMANIN GEREKTİĞİNE DE İNANIYORUZ"

"Partiyle ilgili sorulara gelince, tarihin en büyük haksızlığına uğradık mı uğradık. Dört ayaklı olarak hukuki süreçleri takip ediyoruz" diye Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

Özgür Özel den en net yeni parti sinyali: ‘CHP seçimlere bile giremeyebilir…’ 2

"12'inci kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13'üncü şehirdeyiz. Diyarbakır'ı, Ankara, İstanbul kadar önemli bir kent olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin hukuk yoluyla yeniden geleceğimizi düşünüyoruz. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerektiğine de inanıyoruz. Bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz. 26 Temmuza kadar CHP, kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu, böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. İktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutun diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."

Özgür Özel den en net yeni parti sinyali: ‘CHP seçimlere bile giremeyebilir…’ 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP parti
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