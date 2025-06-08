Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek açıklaması! Dikkat çeken 'Fahrettin Koca' detayı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zeyrek'in hastane önünde bir açıklama yaptı.

"KALBİMİZİN BİR YANI HAPİS, BİR YANI MÜCADELE EDİYOR"

"Değerli arkadaşlar, bugün Ankara İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Ankara'dan ilçe belediye başkanlarımız, çok değerli dostlarımız, Ferdi Başkan için "geçmiş olsun" ziyaretine ve durumunu biraz daha yakından, öğrenmek için ziyaretimize geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı, kaldı öyle. Bütün Türkiye'den, tüm siyasi partilerden, tüm siyasi görüşlerden, Manisa'daki tüm siyasi partilerin temsilcileri, her birisine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

FAHRETTİN KOCA DETAYI

Başhekimimiz düzenli olarak günde iki kez açıklamalar yapıyor. İl Başkanımız da kendisine eşlik ediyor. Durumu Sayın Başhekim'in aktardığının dışında bir bilgi benim vermem doğru değil. Ancak, Bilkent Üniversitesi'nin, çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, Sayın Fahrettin Koca'nın, dün, önceki Sağlık Bakanımızın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın bilgi verdiği şekliyle bir WhatsApp grubu üzerinden tüm Türkiye'de yoğun bakım noktasında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor, onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden, iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmek geliyor. Durum bundan ibaret. Herhalde Başhekimimiz zaten akşamüstü bir kez daha bir açıklama yapacak. Biz de onu takip ediyor olacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar."