Özgür Özel'den Feti Yıldız'a 'keşkek' yanıtı! "Bir telefonluk bir iş"

CHP lideri Özgür Özel, MHP'li Feti Yıldız'ın duruşma haberine dikkat çeken bir yanıtta bulundu.

YILDIZ'DAN 'CANLI YAYIN' ÇIKIŞI

MHP'li Feti Yıldız açıklamasında, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" demişti.

ÖZEL'DEN YILDIZ'A YANIT GELDİ

CHP lideri Özgür Özel, Feti Yıldız'ın bu açıklamasına yanıt verdi. Özel açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Feti Bey diyor ki keşke mevzuat uygun olsaydı. MHP için mevzuatı uygun hale getirmek keşkek yapmaktan daha kolay. Bu mesele bir telefonluk iştir. Komisyona geliriz, Meclis’te oy birliğiyle çıkar. Canı keşkek istiyorsa keşkek bizden olsun. Ama ‘keşke’ demesin, şu kanunu getirsin."