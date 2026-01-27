HABER

Özgür Özel'den Feti Yıldız'a 'keşkek' yanıtı! "Bir telefonluk bir iş"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın bugün yaptığı 'Keşke duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi' açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir yanıt geldi. 'MHP için mevzuatı uygun hale getirmek keşkek yapmaktan daha kolay' diyen Özel, "Canı keşkek istiyorsa keşkek bizden olsun. Ama ‘keşke’ demesin, şu kanunu getirsin." ifadelerinde bulundu.

Doğukan Akbayır

CHP lideri Özgür Özel, MHP'li Feti Yıldız'ın duruşma haberine dikkat çeken bir yanıtta bulundu.

YILDIZ'DAN 'CANLI YAYIN' ÇIKIŞI

MHP'li Feti Yıldız açıklamasında, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" demişti.

ÖZEL'DEN YILDIZ'A YANIT GELDİ

CHP lideri Özgür Özel, Feti Yıldız'ın bu açıklamasına yanıt verdi. Özel açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Feti Bey diyor ki keşke mevzuat uygun olsaydı. MHP için mevzuatı uygun hale getirmek keşkek yapmaktan daha kolay. Bu mesele bir telefonluk iştir. Komisyona geliriz, Meclis’te oy birliğiyle çıkar. Canı keşkek istiyorsa keşkek bizden olsun. Ama ‘keşke’ demesin, şu kanunu getirsin."

