Türk hava sahasına giren füze imha edilmişti! İran'dan açıklama

MSB bugün Türk hava sahasına giren bir füzenin daha Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini ifade etmişti. İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'ye balistik füze fırlatıldığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, İran'ın "dost ve komşu Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu" belirtildi.

Türk hava sahasına giren füze imha edilmişti! İran'dan açıklama
Recep Demircan

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Türk hava sahasına giren füze imha edilmişti! İran dan açıklama 1

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

Türk hava sahasına giren füze imha edilmişti! İran dan açıklama 2

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'ye balistik füze fırlatıldığı iddialarını yalanlayarak, "İran'dan Türkiye'ye hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır" açıklamasını yaptı. Açıklamada, İran'ın "dost ve komşu Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu" belirtildi.

13 Mart 2026
13 Mart 2026

