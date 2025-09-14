Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!" AK Parti'ye geçen isim hakkında gündem yaratacak iddia

Son dakika haberi: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Liderler kısa süren görüşmenin ardından basın toplantısı için kameralar karşısına geçti. Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tam destek geldi. Özel'in yanında konuşan Özdağ "CHP’nin düşman hukukuyla parçalanmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi.
Ümit Özdağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Erdoğan’a çağrımız, iktidar olmak için Türk halkının önüne gelecek vadeden bir projeyle çıkmayı denesin. Muhalefeti hukuk dışı yöntemlerle engellemenin kimseye faydası yok.
Özgür Özel'in mesajlarından öne çıkanlar ise şöyle:
Bayrampaşa Belediye Başkanımız 3 kez AK Parti’ye davet aldı. Daveti kabul etmediği noktada gözaltına alındığını biliyoruz. O dahil 8 belediye meclis üyemizi dün gözaltına aldılar.
Belediye başkanvekilimiz geliyor bize ve diyor ki "Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek ve görevine iade edilecek." Biz de diyoruz ki "Bugün akşam basın toplantısı var, oraya katıl." Diyor ki "Yok katılmam, o AK Parti'ye geçecek." Bu sözünden saatler sonra belediye başkanı tekrar tutuklanıyor ve bize "Belediye başkanı AK Parti'ye geçecek" diyen başkanvekili dün AK Parti'ye katıldı.
