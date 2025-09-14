Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!" AK Parti'ye geçen isim hakkında gündem yaratacak iddia

Belediye başkanvekilimiz geliyor bize ve diyor ki "Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek ve görevine iade edilecek." Biz de diyoruz ki "Bugün akşam basın toplantısı var, oraya katıl." Diyor ki "Yok katılmam, o AK Parti'ye geçecek." Bu sözünden saatler sonra belediye başkanı tekrar tutuklanıyor ve bize "Belediye başkanı AK Parti'ye geçecek" diyen başkanvekili dün AK Parti'ye katıldı.