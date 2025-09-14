Son dakika | Gürsel Tekin kameralar önünde ateş püskürdü! Özgür Özel'e 'faşist' çıkışı: "Hakkımı hepsine haram ediyorum"

Son dakika haberi: CHP'deki 'Gürsel Tekin' gerginliği devam ediyor. Tartışmaların odağındaki Gürsel Tekin'den yeni açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rest çeken Tekin "Kafalarınız faşist" deyip ateş püskürdü.
Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
(Özel'in "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar" sözleri) Sayın Özgür Özel’e yakıştırmadım. Ben o değilim, sayın Özgür Özel’in ağabeyiyim, yol arkadaşıyım. O cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere kaçmayacağım yedi düvel tarafından bilinir. Korkuyu bırakıp geldik. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik.
Ankara’daki dava bizi hiç ilgilendirmiyor. Ankara’da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın.
Telefonumu 3 gün onlara bırakmak istiyorum, ben telefonuma güvenirim.
Kafalarınız faşist. Sizin bu faşist kafalarınızdan dolayı AK Parti iktidar.
CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasının "İstanbul Çalışma Ofisi" olarak belirlenip resmi adres bildiriminin yapıldığını dile getirmiş, İçişleri Bakanlığınca adres değişikliğinin sisteme işlenmediğini iddia etmiş ve şöyle konuşmuştu:
"Bu akılalmaz, utanç verici tutumu milletimize şikayet ediyoruz. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin ? Binama, siyasi parti binasına polis mi girer? Binaya polis sokuyor, ben gelince kaçıyorlar. Burası bizim ofisimiz. Doğru adreslemeyi yapsalar, herkes başımızın üstünde ama işgal altında görüyorsunuz. Her yer bariyer, bir vatandaş gelemiyor."
