Özgür Özel'den İran tepkisi! "İran'ın kararını halkı verecek"

Sabah saatlerinde patlak veren ABD/İsrail-İran savaşı hakkında muhalefet kanadından ilk tepki geldi. CHP Lideri Özgür Özel, İran’a yönelik saldırılar hakkındaki ilk değerlendirmesini Burdur'daki Millet İradesi'ne Sahip Çıkıyor Mitingi'nde yaptı. Özel, İran yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirirken, dış müdahaleye de karşı olduklarını vurguladı.

"İRAN'IN KARARINI İRAN HALKI VERECEK"

Özel, İran’daki yönetimi eleştirdiklerini ancak ülkenin geleceğine İran halkının karar vermesi gerektiğini söyledi:

“Bizim destekleyemeyeceğimiz, yaptığı muamelelerle çok eleştirdiğimiz, bilhassa kadın hakları konusunda son derece sorunlu bir yönetim var. İran'ın, kendi geleceğini tayin etmesi, demokratik bir cumhuriyete evrilmesi en büyük temennimiz.”

ÖZEL'DEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Özel, ABD eski Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Özel, İran’daki mevcut durumdan yararlanılarak askeri saldırı başlatıldığını söyledi:

“Ama şimdi oradaki o durumdan istifade Trump'la Netanyahu İran'a füzeler yollamaya, bombardıman yapmaya, sivillerin hayatını kaybedeceği bir saldırıya girişmeye kalkıştılar.”

'DİKKATLİ BİR DİPLOMASİ TAKİP EDİLMELİ'

Türkiye’nin bu süreçte dikkatli bir diplomasi yürütmesi gerektiğini belirten Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu açıdan, bu açıdan İran konusunda Türkiye'nin çok dikkatli, çok özenli, sivilleri gözeten, İran'ın toprak bütünlüğüne dikkat eden, İran'daki istikrarsız bir süreci başlatmamak üzere son derece dikkatli bir diplomasiyi mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin takip etmesi gerekmektedir.”

Özel, İran’daki değişimin dış müdahaleyle değil, halkın iradesiyle gerçekleşmesi gerektiğini söyledi: “İran'ı, İran'daki kadınları kurtarmak ne Trump'a ne eli kanlı Netanyahu'ya düşmüştür! İran'ın kararını İran halkı verecektir!”

ÖZEL: 'İMAMOĞLU'NA YENİ DAVA AÇMIŞAR'

Özel açıklamasında tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yeni bir dava açtıklarını duyurdu. Özel "İlk defa benden duyacaksınız 'makam aracı' davası açmışlar" dedi.

Özel şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan'a, bunu benden ilk duyacaksınız, yeni bir dava açmışlar. Dava ne? Makam aracı davası. Suç? Kendi şirketinden belediyeye araç kiralamak. Neymiş? Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olmuş, belediyenin makam aracını beğenmemiş, kendi şirketinden makam aracı vermiş, o aracı belediyeye kiralamış; bundan dolayı dava açmışlar."