HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel'den Kadıköy'de işçilere destek! 'Taksim' mesajı dikkat çekti

1 Mayıs'ta Kadıköy'e gelerek işçilere destek veren Özgür Özel, "İktidarımızda 1 Mayıs gerçekten bayram gibi kutlanacak. Seneye hep birlikte kanlı 1 Mayıs’ın 50. yıl dönümünde Taksim’de olacağız" mesajı verdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlanıyor. İstanbul'da Taksim Meydanı kapatılırken kutlamalar Kadıköy ve Kartal'da gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçilere destek için Kadıköy'e gelip bir konuşma gerçekleştirdi.

"KANLI 1 MAYIS’IN 50. YIL DÖNÜMÜNDE TAKSİM’DE OLACAĞIZ"

İşçi sınıfını Kadıköy Meydanı'ndan selamladığını belirten Özel, konuşmasında "Bugün Kadıköy’de son kez 1 Mayıs kutladığımızı umuyoruz. Seneye kanlı 1 Mayıs’ın 50. yıl dönümü ve artık Taksim’in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz gelecek sene 1 Mayıs’ta iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50. yılında mutlaka Taksim’de olmak gerekiyor. Bu kararlılığı ifade etmek isterim. Gelecek sene hep birlikte kanlı 1 Mayıs’ın 50. yıl dönümünde Taksim’de olacağız" ifadelerine yer verdi. Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"1 MAYIS'I EMEKÇİLERE ZEHRETMEYE DEVAM EDİYORLAR"

"Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi 2010’da hem 1 Mayıs’ı resmi tatil yapılmasından övünüyordu hem de ‘Taksim artık yasak değil’ diyordu. 2 yıl sabredebildiler, sonra Taksim’i yasakladılar. 1 Mayıs’ı emekçilere zehretmeye devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi ve Taksim’i yasak bir alan olarak tutuyor.

"İKTİDARIMIZDA 1 MAYIS'TA HİÇBİR MEYDAN YASAK OLMAYACAK"

İktidarımızda 1 Mayıs gerçekten bayram gibi kutlanacak. En başta emekçiler hak ettikleri gibi 1 Mayıs’ı bayram görecekleri maaşlara sahip olacaklar. Örgütlenmenin önündeki bütün engeller kalkmış olacak. İsteyen herkes sendikal haklara sahip olacak. 1 Mayıs hiçbir meydanın yasak olmadığı şekilde kutlanacak.

"İŞÇİLERİN ÇOK DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’DE YAŞAYACAĞI GÜNLERE YAKLAŞIYORUZ"

Ümit ediyoruz işçinin, emekçinin düşmanı olan, karşısında yer alan, örgütlenmenin önündeki hiçbir engeli kaldırmayan bu iktidardan en kısa zamanda kurtulacağız. Bu artık hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem emekçinin muhalefette oldukları son 1 Mayıs olsun diye ümit ediyoruz. Her geçen gün işçilerin çok daha iyi bir Türkiye’de yaşayacağı günlere yaklaşıyoruz. Zulüm, baskı devam ederken mücadelemiz de devam ediyor. Bir kez daha Türkiye’deki tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyorum."

Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Özgür Özel 1 Mayıs İşçi Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.