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Özgür Özel'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı: "Partimiz, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacaklarını belirtti.

Özgür Özel'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı: "Partimiz, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacak"

Özel, sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bundan 51 sene evvel, Kıbrıs adasına barış getirmek için Başbakanımız Bülent Ecevit'in liderliğinde büyük bir mücadele başlatıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. 3'üncü Genel Başkanımız Ecevit ile birlikte Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, Fazıl Küçük'ü ve Rauf Denktaş'ı saygıyla yad ediyoruz. Partimiz, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacak." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekâtı
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