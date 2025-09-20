Özgür Özel'den Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na telefon

Partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KURULTAYA DAVET ETTİ

Özel'in önceki 3 genel başkanı da Kurultay Salonu'na davet ettiği belirtildi.

CHP yönetiminden yapılan açıklamada, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, partimizin geçmişte önemli görevler üstlenmiş ve liderlik yapmış genel başkanlarıyla görüşerek, Kurultay sürecine katkılarını önemsediğini belirtmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kurultay hazırlıkları kapsamında Özel’in, partinin birlik ve beraberlik vurgusunu ön plana çıkarmaya çalıştığı, bu doğrultuda önceki genel başkanların da salonda yer almasının “simgesel bir mesaj” taşıyacağı yorumları yapılıyor.

Parti kulislerinde, 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın CHP’nin gelecek dönem yol haritasını belirleyeceği ve bu süreçte eski genel başkanların da salonda bulunmasının tabana “birlik” mesajı vereceği ifade ediliyor.