HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özgür Özel'den Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın düzenlenecek olağanüstü kurultay öncesi eski genel başkanları telefonla aradı. Özel'in eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da arayarak Kurultay'a davet ettiği bildirildi.

Özgür Özel'den Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na telefon
Devrim Karadağ

Partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KURULTAYA DAVET ETTİ

Özel'in önceki 3 genel başkanı da Kurultay Salonu'na davet ettiği belirtildi.

CHP yönetiminden yapılan açıklamada, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, partimizin geçmişte önemli görevler üstlenmiş ve liderlik yapmış genel başkanlarıyla görüşerek, Kurultay sürecine katkılarını önemsediğini belirtmiştir” ifadelerine yer verildi.

Özgür Özel den Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu na telefon 1

Kurultay hazırlıkları kapsamında Özel’in, partinin birlik ve beraberlik vurgusunu ön plana çıkarmaya çalıştığı, bu doğrultuda önceki genel başkanların da salonda yer almasının “simgesel bir mesaj” taşıyacağı yorumları yapılıyor.

Özgür Özel den Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu na telefon 2

Parti kulislerinde, 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın CHP’nin gelecek dönem yol haritasını belirleyeceği ve bu süreçte eski genel başkanların da salonda bulunmasının tabana “birlik” mesajı vereceği ifade ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de ahilik haftası kutlamalarıKırşehir'de ahilik haftası kutlamaları
Kayseri'de hafif zirai don bekleniyorKayseri'de hafif zirai don bekleniyor

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.