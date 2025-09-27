Özgür Özel'den Osman Gökçek'e sert sözler! "Bu bilgilerin bozuk tohumda ne işi var?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslendi. ABB'ye yönelik 'konser' soruşturması hakkında açıklama yapan Özel, 'Bozuk tohum' diyerek AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'e sert sözlerle yüklendi. Özel, "Şimdi de bozuk tohumun kanalından diyorlar ki ikinci dalga gelecek. 30 kişi içeri alınacak. Şunlar alınacak. Bunlar alınacak. Bozuk tohumun adliyede ne işi var? Bu bilgilerin bozuk tohumda ne işi var? Eğer adalet bu bozuk tohuma babasına kaldıysa bu memleket yandı demektir." dedi.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"CHP 192 gündür saldırı altında. 192 gündür direniyoruz, mücadele ediyoruz. Ve şimdi bu hafta yeni bir şey yaşandı. Şimdi de Mansur başkanımıza saldırı başlattılar. Mansur Yavaş'a uzanan bu kirli elleri bu millet kırar. Ekrem Başkan da Mansur Başkan da bu milletin gönlünde yer tutmuştur, arkalarında halk vardır. Onları kimseye kurban etmeyiz. Sayıştay gelmiş denetlemiş kusur görmemiş, müfettişler gelmiş hiç kusur görmemiş. Mansur Başkan iç denetleme yapmış tek kuruş yolsuzluk çıkmamış.

Bir kişide, Melih Gökçek'ten kalma bir memurda kusur çıkmış onun hakkında işlem yapılmış. Bu kişiyi şimdi itirafçı yapmışlar. Etrafa kara çalıyor. İftira ettiği kimsenin hesabında bir hareket yok bunda var ama bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar. Pardon yanlış yaptık diyemedikleri için oraya 'zimmet suçu şüphesi' yazmışlar. Tertemiz insanlara kara çalıp Mansur Başkan'a ulaşmaya çalışıyorlar.

"BUNUN ÜZERİNDEN TERTEÖİZ İNSANLARI SUÇLUYORLAR"

Hakkında işlemler yapılmış. Bunun MASAK raporu kim tarafından Melih Gökçek'in oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum bozuk tohum Bozuk tohum tarafından MASAK raporunu almışlar. Bu kişiyi güya itirafçı iftiracı yapmışlar. Etrafındakilere kara çalıyor ama kendi elleri kara. Çünkü onun arkasında bozuk tohumun baba var. Ve iftira attığı kimsenin hesabında bir kuruş hareket yok. Zenginleşme yok. Rüşvet yok. İrtikap yok. Hiçbir şey yok. Sadece bu iftiracı da var ve bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar.

Ayrıca hiçbir suçlamanın altı da olmadığı için hiçbir suçlamayla tutuklama yapamadıkları için pardon yanlış yapmışız diyemedikleri için yazmışlar oraya son anda son dakika 4 gün boyunca sorarken yok oraya zimmet suçu şüphesi. Kardeşim zimmet olsa zimmete geçen para olur. Mal olur. Tertemiz insanlara bu iftirayı atıp Mansur Başkana uzanmaya çalışıyorlar. Mansur Yavaş'a uzanan kirli elleri bu millet kırar. Bu millet kırar. Mansur Başkanı seviyor musunuz? Evet. Ona güveniyor musunuz? Evet. Onun arkasında mıyız?

Adam dememek lazım da, bozuk tohumun babasının 97 dosyası var. 97 yolsuzluk dosyası var. Kapağını açıp bakan yok. Sonra Mansur Başkan gibi namus timsaline laf atıyorlar. Bir de bir gece önceden bir tane bomba koymuş. Geri sayım koymuş. Birazdan milyarlık bomba patlayacak diye 8 saat önceden operasyonu duymuş. Yani demek ki neymiş?

"BU BİLGİLERİN BOZUK TOHUMDA NE İŞİ VAR?"

Bu operasyon tamamen siyasiymiş. Şimdi de bozuk tohumun kanalından diyorlar ki ikinci dalga gelecek. 30 kişi içeri alınacak. Şunlar alınacak. Bunlar alınacak. Buradan Ankara Adliyesi'nin namuslu savcılarına, hakimlerine sesleniyorum.

Bozuk tohumun adliyede ne işi var? Bu bilgilerin bozuk tohumda ne işi var? Eğer adalet bu bozuk tohuma babasına kaldıysa bu memleket yandı demektir. Yandı demektir. Adalet Adalet Hak Hukuk Adalet Hak Hukuk Adalet Hak Hukuk Buradan bütün televizyonlarımız gazetelerimiz kanalıyla bütün Türkiye'ye şikayet ediyoruz ki bakın AK Parti döneminde 5 yılda 80 etkinliğe o günkü parayla 33 milyon vermişler. Mansur Yavaş döneminde 5 yılda 426 etkinliğe yani tam 5 katı. Bugünkü parayla 30 milyon verilmiş. Biri 33 milyon harcamış, biri 30 milyon harcamış. Bozuk tohumun babası ve ondan sonra gelenler aynı paraya 80 etkinlik ilk yapmış.

Bizimkiler 426 etkinlik yapmış. Burada aynı paraya 5 kat iş yapana laf söyleyeceksin hamuduyla götüreni AK Partili diye ellemeyeceksin. Yazıklar olsun böyle adalete. Ayrıca Ayrıca milletimize şikayet ediyoruz. Ayrıca Mansur Başkana Ankara Büyükşehir'e bu haksız operasyon Sayıştay bir şey bulmamış. Müfettişler bulmamış. Kendileri bulmamış.

"BU MİLLET BUNU GÖRÜR"

Buradan Erdoğan'ı uyarıyorum. Buradan İletişim Başkanını uyarıyorum. Cumhurbaşkanlığının imkanlarını bir partinin lehine kullanıyorsun yetmedi. Bir partinin aleyhine kullanıyorsun yetmedi. Utanmadan namuslu insanlara kara çalmak için kullanıyorsunuz. Bu millet bunu görür. Bunu bilir. Bunu unutmaz. Bunun hesabını er ya da geç vereceksiniz. Er ya da geç."