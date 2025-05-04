Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesine ulaşıldı! Şaka gibi savunmasıyla akıllara durgunluk verdi

Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu adından bir katilin saldırısına uğradı. İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şahsın müebbet hapis cezası aldığını ancak 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı.

SABIKASI KABARIK

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özel’e saldırıyı gerçekleştiren S.T. (66) adlı şahsın 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli 2 çocuğunu öldürdüğü ve 2 çocuğunu da yaraladığı belirtildi. Bakanlığın paylaşımında, "Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İLK İFADESİNE ULAŞILDI

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran şahsın ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. Saldırganın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım."